T.C. ÇANAKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Çanakkale İli Merkez İlçesi, Namıkkemal Mahallesi 93 ada 10 parsel sayılı taşınmazın maliklerinden Yusuf Kızı Gülfeda'nın Çanakkale Sulh Hukuk Mahkemesinin 13/05/2015 tarih, 2014/794 Esas 2015/629 Karar sayılı ilamı ile Çanakkale Defterdarlığının kayyım tayin edildiğini, adı geçen hakkında bilgisi olanların TMK'nun 33 maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Çanakkale 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025/206 Esas sayılı dava dosyasına başvurmaları ve bilgi vermeleri, bu süre içerisinde ortaya çıkmaz ya da kendisinden haber alınmaz ise Gülfeda'nın gaipliğine ve malvarlığının Hazineye İntikaline karar verileceği hususu BİRİNCİ KEZ ilan olunur.05/11/2025