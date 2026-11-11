T.C. ÇANAKKALE KADASTRO MAHKEMESİNDEN

MİRASÇI: NİKOLAOS MAYNAR - Y**İ ve T****A'dan olma, ../../1976 d.lu TC: 326*****850

Kapatılan Gökçeada Kadastro Mahkemesinin 15/05/2012 tarih 1996/94 E.2012/5 K.sayılı dosyasında verilen kararın Yargıtay 16. Hukuk Dairesinin 04/07/2014 tarih 2014/2045 esas, 2014/9724 karar nolu ilamı ile 9/5 numara ile gösterilen 7.974,76 metrekare yüzölçümündeki bölümü üzerinde katılan Gramatiki Zorlu yararına, kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği ile edinme koşullarının gerçekleştiği kabul edilmek suretiyle hüküm kurulmuş ise de; mahkemece varılan sonuç dosya kapsamına uygun olmadığı gibi yapılan araştırma, inceleme ve uygulama da hüküm vermeye yeterli olmadığı, temyize konu 9/5 taşınmaz bölümleri üzerinde ekonomik amacına uygun olarak zilyetliğin var olup olmadığı, zilyetliğin iradi olarak terk edilip edilmediği hususları yeterince araştırılmadığı, çelişki giderilmediği, Eksik inceleme ile hüküm kurulamayacağı, hal böyle olunca tespit tarihi olan 1996 yılından geriye doğru 15-20-25 yıl öncesine ait stereoskopik hava fotoğrafları getirtilip yerel bilirkişiler, taraf ve zilyetlik tanıkları, tespit bilirkişileri, fen bilirkişi, jeodezi ve fotogrametri mühendisi bilirkişi ve 3 kişilik ziraat mühendislerinden oluşan bilirkişi kurulu katılımı ile keşif yapılması, tapu kayıtları yerel bilirkişi yardımı ile zemine uygulanmalı, yeterli biçimde zilyetlik araştırması yapılması için bozulmasına karar verilmiştir.

Mahkememizde görülmekte olan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının devam eden yargılamasında Mahkememizce Mirasçı Nikolas Maynar'ın yapılan bütün araştırmalara rağmen adresinin tespit edilemediğinden ve tespit edilmesinin mümkün olmadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 20/01/2026 günü saat: 10:00''da duruşmada hazır bulunmanız, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.