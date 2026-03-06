T.C. ÇANKIRI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Davacı Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.(BOTAŞ) tarafından aşağıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazlardan boru hattının isabet ettiği kısımdan daimi irtifak hakkı ile taşınmazların bir kısmı için 2 yıl süre ile geçici irtifak hakkının tapuda İdare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;

1.Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 25/08/2005 tarih, 540/46 sayılı kamu yararı kararı ve Davacı Botaş'ın 07/12/2017 tarih 0690 sayılı olur kararı gereğince belirtilen taşınmazların BOTAŞ lehine kamulaştırılmasına karar verildiği,

2.Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Türkiye Vakıflar Bankası ÇANKIRI şubesine yatırılacağı,

3.Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

4.Duruşmanın aşağıda belirtilen gün ve saatlerde (sıralı olarak belirtilmiştir) Çankırı 2.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı; duruşmaya katılmayan kişiler hakkında yokluklarında yargılama ve işlem yapılacağı,

5. Açılacak davalarda husumetin Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.ye (BOTAŞ) yöneltilmesi gerektiği,

6.Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

7.Otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan İdare adına tesciline karar verileceği,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur.02/03/2026

KAMULAŞTIRMA TALEP EDİLEN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

Çankırı İli Eldivan İlçesi Hisarcıkkayı Köyü

DURUŞMA GÜNÜ: 29/04/2026

SAAT: 09:30

Dosya No Taraflar Ada Parsel Daimi İrtifak Geçici İrtifak 2026/59 Halil İbrahim Karakaş; Ayşe Demirci; Sebahat Özcan; Seyfullah Karakaş; Afife Karakaya; Alime Açıkgöz; Fazlı Karakaş; Şerife Özcan 101 313 596,67 221,75 2026/60 Alime Cenkış; Mehmet Çiftçi; Tayyibe Küçükerdoğan; Nadiriye Yüce; Hamza Çiftçi; Şerife Erdoğan; Fatma Çiftçi 106 34 1085,49 419,39 2026/62 Afife Tufan; Recep Tufan; Emrullah Tufan; Ayşe Tevge; Vesile Köse; Gülbahar Doğan; Nuray Tevge; Nurgül Şahin; Satışmış Tufan 101 70 2501,9 923,75 2026/63 Gülüzar Özdemir; Mustafa Şahin; Fatma Gülcan; Esme Çoban; Nazım Şahin; Menşure Tevge; Hamide Ramazanoğlu; Hasibe Karakaya 106 71 157,54 60,71 2026/68 Batuhan Kayıkcı; Gönül Özcan; Gülay Topoğlu; Huriye Özcan; İkbal Çakıl; Meryem Cenkış; Osman Kayıkcı; Satı Kaya; Yasin Kayıkcı 119 9 1016,05 364,8 2026/78 Selçuk Demirci; Rıdvan Demirci; Muharrem Demirci; Ulvi Demirci; Reyhan Sevgi Demirci; İstimhan Çoşkuner; Günseli Demirci Büyüktuncay; Hüseyin Demirci; Alime Köse; Ahmet Demirci; Hasibe Demirci; Emine Demirci; Salih Demirci; Hidayet Demirci; Yusuf Demirci 101 306 582,68 217,08

KAMULAŞTIRMA TALEP EDİLEN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

Çankırı İli Eldivan İlçesi Hisarcık Köyü

DURUŞMA GÜNÜ: 29/04/2026

SAAT: 09:30