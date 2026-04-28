T.C. ÇARDAK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Yalçın Alp tarafından mahkememizin 2024/262 Esas sayılı dosyasında miras bırakan Rahime Ardağ (Duman)'ın mirasçılık belgesinin talep edildiği,

Miras bırakanın mirasçısı bulunup bulunmadığı veya mirasçılarının tamamının bilinmemesi nedeniyle ilan tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarının mahkemeye bildirilmesi ilan olunur.