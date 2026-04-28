29-04-2026 00.00
İ L A N
T.C. ÇARDAK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/262 Esas
DAVACI : YALÇIN ALP - 41155055590
MİRAS BIRAKAN : RAHİME ARDAĞ (DUMAN)
Davacı Yalçın Alp tarafından mahkememizin 2024/262 Esas sayılı dosyasında miras bırakan Rahime Ardağ (Duman)'ın mirasçılık belgesinin talep edildiği,
Miras bırakanın mirasçısı bulunup bulunmadığı veya mirasçılarının tamamının bilinmemesi nedeniyle ilan tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarının mahkemeye bildirilmesi ilan olunur.
