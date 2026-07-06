T.C. ÇARŞAMBA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALILAR : 1- Fahrettin Çakır ve diğerleri

Mahkememizde görülen Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Dava konusu Samsun ili Çarşamba ilçesi Bayramlı Mahallesi 104 ada 479, 477, 438, 417, 419, 462, 395, 453, 91, 430, 445 parseller, Saraçlı Mahallesi 121 ada 65 parsel, Ağcagüney Mahallesi 48 ve 49 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesinin talep edildiği, davalılardan Fahrettin ÇAKIR adına duruşma gününün tebliği için bilinen adresleri itibariyle tebligat çıkarıldığı ve mahkememizce güncel adresleri araştırıldığı halde netice alınamadığından, dava ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu gazete ilanının yayımlandığı tarihten 7 gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılmak üzere; 17/09/2026 günü saat 09:30 itibariyle yapılacak olan duruşmaya katılmanız, duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz, yahut kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde, diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi halinde, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, davalı Fahrettin ÇAKIR'a işbu gazete ilanının yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 05/05/2026