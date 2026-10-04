T.C. ÇAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALILAR: 1- MEHMET EMİN BİRLİK

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında; dava konusu edilen Erzurum İli Çat İlçesi Oyuklu Mahallesi'nde kayıtlı 122 ada 41, 50, 54 parsel ve 127 ada 6 parsel sayılı taşınmaz gereğince adres araştırmasından bir netice alınamadığından bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verildiği, bilirkişi komisyon raporunda dava konusu edilen Erzurum İli Çat İlçesi Oyuklu Mahallesi'nde kayıtlı 122 ada 41, 50, 54 parsel ve 127 ada 6 parsel sayılı taşınmazın bedelinin 3.727.462,81 TL belirlendiği, bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.