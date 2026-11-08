T.C. ÇATALCA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) Davası nedeniyle; dava konusu İstanbul İli Çatalca İlçesi Nakkaş Mahallesi 2835 parsel sayılı taşınmazın Kamulaştırma bedelinin tespiti davası açılmış olup, dahili davalı Ali Bahadır Onuk'a yapılan tebligatların tebliğ edilememesi nedeniyle Dahili davalı Ali Bahadır Onuk adına duruşma gününün, dava dilekçesi, bilirkişi raporları ve Tensip Zaptının ilanen duyurulmasına karar verilmiş olup; araştırmalar sonucunda tespit edilen adresi '' İzzet Efendi Hoca Sokak No:16 Acentu Mahallesi Lefke/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'' olan dahili davalı ALİ BAHADIR ONUK'a duruşma günü olan 21/01/2027 günü saat: 09:45'de Çatalca 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, HMK 127. Maddesi uyarınca dava dilekçesinin tebliği tarihinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesi sunabileceği, aksi halde HMK 128. Maddesi uyarınca davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, HMK 131 Maddesi uyarınca ilk itirazlarını bildirmesi gerektiği aksi halde bildiremeyeceği hususu dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine geçmek üzere ilanen duyurulur.05/11/2026