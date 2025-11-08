Resmi İlanlar
T.C. ÇATALCA İCRA DAİRESİ
T.C. ÇATALCA İCRA DAİRESİ
2025/48 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/48 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZ BİLGİLERİ:
Satışa konu İstanbul ili Çatalca ilçesi Kestanelik mahallesi 222 ada 4 parsel sayılı Meyva Bahçesi nitelikli taşınmaz, İhsan Akdoğan Sokak'a cepheli konumda olup taşınmazın mahalle yerleşim alanı içerisinde olup üzerinde 2 farklı yapı bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde ekonomik değeri olan ağaç ve süs bitkileri bulunmaktadır. A YAPISI: 105,80 m2 taban oturumlu, bodrum+3 normal kattan ibaret konut olarak kullanılan 25.05.2025 tarihi itibari ile yaklaşık 10 -15 yıllık Betonarme bir yapıdır. B YAPISI: 42,00 m2 taban oturumlu, tek kattan ibaret, 25.05.2025 tarihi itibari ile yaklaşık 10- 15 yıllık Yığma Kâgir yapıdır.
Adresi : Kestanelik Mahallesi 222 Ada 4 Parsel. Çatalca / İSTANBUL.
Yüzölçümü : 316,26 m2 Borçlunun Hissesi: 1/3 Hissesi
Kıymeti : 4.396.634,35TL KDV Oranı : %20
İmar Durumu: Kestanelik Mahallesi 222 ada 4 parsel sayılı taşınmaz; 21.11.2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Kestanelik Mahallesi Uygulama İmar planında, ön, arka ve yan bahçe mesafeleri; 3,00mt, E:0.30, Ayrık Nizam 2 kat uygulama koşuluna tabi konut alanında kalmaktadır.
Kaydındaki Şerhler: Tapu takyidatında olduğu gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 11:55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 11:55
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 11:55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 11:55
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.