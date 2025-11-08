T.C. ÇATALCA İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/48 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZ BİLGİLERİ:

Satışa konu İstanbul ili Çatalca ilçesi Kestanelik mahallesi 222 ada 4 parsel sayılı Meyva Bahçesi nitelikli taşınmaz, İhsan Akdoğan Sokak'a cepheli konumda olup taşınmazın mahalle yerleşim alanı içerisinde olup üzerinde 2 farklı yapı bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde ekonomik değeri olan ağaç ve süs bitkileri bulunmaktadır. A YAPISI: 105,80 m2 taban oturumlu, bodrum+3 normal kattan ibaret konut olarak kullanılan 25.05.2025 tarihi itibari ile yaklaşık 10 -15 yıllık Betonarme bir yapıdır. B YAPISI: 42,00 m2 taban oturumlu, tek kattan ibaret, 25.05.2025 tarihi itibari ile yaklaşık 10- 15 yıllık Yığma Kâgir yapıdır.

Adresi : Kestanelik Mahallesi 222 Ada 4 Parsel. Çatalca / İSTANBUL.

Yüzölçümü : 316,26 m2 Borçlunun Hissesi: 1/3 Hissesi

Kıymeti : 4.396.634,35TL KDV Oranı : %20

İmar Durumu: Kestanelik Mahallesi 222 ada 4 parsel sayılı taşınmaz; 21.11.2018 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Kestanelik Mahallesi Uygulama İmar planında, ön, arka ve yan bahçe mesafeleri; 3,00mt, E:0.30, Ayrık Nizam 2 kat uygulama koşuluna tabi konut alanında kalmaktadır.

Kaydındaki Şerhler: Tapu takyidatında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 11:55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 11:55

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 11:55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 11:55

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.