T.C. ÇATALCA İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/112 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu: İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Binkılıç Mahallesi, 245 ada 63 parsel sayılı, 3.682,79 m2 yüz ölçümlü, Tarla vasıflı taşınmazın TAM HİSSESİ satılacaktır.

İmar Durumu :Dosyada mevcut Çatalca Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13/04/2018 tarih ve E.39652 sayılı yazısında Çatalca İlçesi, Binkılıç Mahallesi, 245 ada 63 parsel sayılı, taşınmazınm 15/06/2009 tarihli1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı kapsamında kalmakta olduğu ve söz konusu parselinde bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planları bulunmadığından, imar durumunun tanzim edilmediği ve parselin komşuluğundan dere geçtiği için, dere koruma bandında kalıp kalmadığı hakkında İSKİ'den bilgi alınması belirtilmektedir. Ayrıca söz konusu taşınmazın bulunduğu bölgede Devlet Su İşleri tarafından Karamandere Barajı planlandığından Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 14. Bölge müdürlüğünden bilgi alınması gerekmektedir denilmektedir.

Kıymeti : 4.971.766,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarında görüldüğü gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 10:21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 10:21

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/03/2026 - 10:21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 10:21

23/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.