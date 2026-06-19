T.C. ÇATALCA İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/496 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZ:

Satışa konu bağımsız bölüm; İstanbul ili Çatalca ilçesi Kaleiçi Mah. Han mevkiinde 287 ada 5 parsel bulunan 2. Kat 3 Nolu Bağımsız Bölümdür. Kaleiçi Mahallesi 287 ada 5 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan Betonarme Karkas şeklinde inşa edilmiş olup satışa konu bağımsız bölüm aynı yapının 2. Katında bulunan 3 No'lu bağımsız bölümdür. 3 No'lu Bağımsız Bölümün 74,00 m2 brüt alanlı olup konut olarak kullanılmaktadır. Söz konusu taşınmazın BORÇLUYA AİT 1/4 HİSSESİ SATILACAKTIR.

İmar Durumu : E-satış ilanındaki bilirkişi raporunda olduğu gibidir.

Yüzölçümü : 74,00 m2. Satılacak Hisse : 1/4 Hisse.

KDV Oranı : %1

Kıymeti : 625.000,00 TL (Rehin Bedeli: 1.110.000,00 TL)

Kaydındaki Şerhler: Takyidattında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 10:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 10:35

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 10:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 10:35

2 NO'LU TAŞINMAZ:

Satışa konu bağımsız bölüm; İstanbul ili Çatalca ilçesi Kaleiçi Mah. Han mevkiinde 287 ada 5 parsel bulunan 3. Kat 4 Nolu Bağımsız Bölümdür. Kaleiçi Mahallesi 287 ada 5 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan Betonarme Karkas şeklinde inşa edilmiş olup, satışa konu bağımsız bölüm aynı yapının 3. Katında bulunan 4 Nolu bağımsız bölümdür. 4 No'lu Bağımsız Bölüm, 74,00 m2 brüt alanlı ve konut olarak kullanılmaktadır. Söz konusu taşınmazın BORÇLUYA AİT 1/4 HİSSESİ SATILACAKTIR.

İmar Durumu : E-satış ilanındaki bilirkişi raporunda olduğu gibidir.

Yüzölçümü : 74,00 m2. Satılacak Hisse : 1/4 Hisse.

KDV Oranı : %1

Kıymeti : 500.000,00 TL (Rehin Bedeli: 1.110.000,00 TL)

Kaydındaki Şerhler: Takyidattında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 11:47

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 11:47

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 11:47

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 11:47

18/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.