T.C. ÇATALCA İCRA DAİRESİ
T.C. ÇATALCA İCRA DAİRESİ
2024/496 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/496 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZ:
Satışa konu bağımsız bölüm; İstanbul ili Çatalca ilçesi Kaleiçi Mah. Han mevkiinde 287 ada 5 parsel bulunan 2. Kat 3 Nolu Bağımsız Bölümdür. Kaleiçi Mahallesi 287 ada 5 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan Betonarme Karkas şeklinde inşa edilmiş olup satışa konu bağımsız bölüm aynı yapının 2. Katında bulunan 3 No'lu bağımsız bölümdür. 3 No'lu Bağımsız Bölümün 74,00 m2 brüt alanlı olup konut olarak kullanılmaktadır. Söz konusu taşınmazın BORÇLUYA AİT 1/4 HİSSESİ SATILACAKTIR.
İmar Durumu : E-satış ilanındaki bilirkişi raporunda olduğu gibidir.
Yüzölçümü : 74,00 m2. Satılacak Hisse : 1/4 Hisse.
KDV Oranı : %1
Kıymeti : 625.000,00 TL (Rehin Bedeli: 1.110.000,00 TL)
Kaydındaki Şerhler: Takyidattında olduğu gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 10:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 10:35
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 10:35
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 10:35
2 NO'LU TAŞINMAZ:
Satışa konu bağımsız bölüm; İstanbul ili Çatalca ilçesi Kaleiçi Mah. Han mevkiinde 287 ada 5 parsel bulunan 3. Kat 4 Nolu Bağımsız Bölümdür. Kaleiçi Mahallesi 287 ada 5 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yer alan Betonarme Karkas şeklinde inşa edilmiş olup, satışa konu bağımsız bölüm aynı yapının 3. Katında bulunan 4 Nolu bağımsız bölümdür. 4 No'lu Bağımsız Bölüm, 74,00 m2 brüt alanlı ve konut olarak kullanılmaktadır. Söz konusu taşınmazın BORÇLUYA AİT 1/4 HİSSESİ SATILACAKTIR.
İmar Durumu : E-satış ilanındaki bilirkişi raporunda olduğu gibidir.
Yüzölçümü : 74,00 m2. Satılacak Hisse : 1/4 Hisse.
KDV Oranı : %1
Kıymeti : 500.000,00 TL (Rehin Bedeli: 1.110.000,00 TL)
Kaydındaki Şerhler: Takyidattında olduğu gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 11:47
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 11:47
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 11:47
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 11:47
18/06/2026
(İİK m.114 ve m.126)
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