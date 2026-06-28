T.C. ÇAYIRALAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı dava dilekçesinde özetle; tarafların 1987 yılında evlendiklerini, evliliğin temelinden sarsılması nedeniyle 30 Temmuz 2025 tarihinde Rotterdam/Hollanda mahkemesinin C/10/694876/FA RK 25-1417 kararı ile boşandıklarını, kararın 01 Ekim 2025 tarihinde kesinleştiğini, bu nedenlerle yurt dışı bşanma kararının tanınması ve tenfizine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen davalının yurt dışı adresine dava dilekçesi ve ekleri ile ön inceleme / tahkikat duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, belirtilen adrese tebligat yapılamamıştır. Bu nedenle dava dilekçesi ve ekleri ile duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Belirtilen gün ve saat olan 09.09.2026 günü saat 09:55'te sulh için gerekli hazırlığı yaparak ön inceleme duruşmasına gelmeniz, gelmediğiniz takdirde yargılamaya devam edilebileceği, hüküm verilebileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona ermesiyle duruşmaya katılmadığınız takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edilerek yokluğunuzda karar verilebileceği, tahkikat duruşmasının ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin sürede dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.

Tebligat Kanunu'nun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dilekçenin tebliğ edilmiş sayılacağı,

Tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.