Resmi İlanlar

T.C. ÇAYKARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

18-12-2025 00.00

T.C. ÇAYKARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

 

Davacı TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ tarafından, davalılar aleyhine Çaykara Asliye Hukuk Mahkemesinde kamulaştırma bedelinin tespiti ve bedelin peşin ödenmesi karşılığında davacı TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ adına tescili/terkini konulu dava dolayısıyla, davalılara duruşma gününün, dava dilekçesi ve eklerinin ilanen tebligatına karar verilmiştir.

 

Kamulaştırmayı yapan kurumun TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ olduğu, Kamulaştırma Kanunu uyarınca iş bu dava tensip tutanağının, dava dilekçesinin ve kamulaştırma evraklarının tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde davalıların kamulaştırma ile ilgili olarak idari yargıdan iptal kararı getirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin gerçekleşeceği, açılacak davada husumetin davacı idareye yöneltileceği, 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan davacı idare adına tescil edileceği, davaya konu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ(ilan) tarihinden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak iş bu dava dosyasına bildirilmesi gerektiği, ayrıca aşağıda bildirilen esas numarası yazılı dosyalarda isimleri bulunan ve duruşma günü ve saati bildirilen günde duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 31/10/2025

Esas NoDavacıDavalıDava Konusu TaşınmazDuruşma Gün ve Saati
2025/25Trabzon Büyükşehir BelediyesiMEHMET GENÇTrabzon ili Dernekpazarı ilçesi Merkez mahallesi 838 ada 106 parsel22.01.2025 11:55
2025/28Trabzon Büyükşehir BelediyesiABDULLAH GENÇ, AYŞE GENÇ, BİLAL GENÇ, BÜLENT TEMİZ, CENGİZ GENÇ, FATMA BAY, FİKRET GENÇ, GÜLAY GENÇ, GÜLDEN KAYA, GÜLNAME GENÇ, HÜSEYİN AVNİ GENÇ, İBRAHİM GENÇ, İSMAİL GENÇ, İSMAİL TEMİZ, MELEK SEVİNÇ, MELİH YILDIZ, NAZİF GENÇ, NURTEN GENÇ, ORHAN YILDIZ, SERPİL KAYA, SİNAN GENÇ, TAHİR GENÇ, ÜMMÜGÜLSÜM GENÇTrabzon ili Dernekpazarı ilçesi Merkez mahallesi 838 ada 183 parsel22.01.2026 11:10
2025/29Trabzon Büyükşehir BelediyesiAYŞE GÜNEY, AYŞE ZENGİN, KEMAL ERASLAN, MEHMET TÜRK, NİGAR TÜRK, RASIM TÜRK, SÜLEYMAN TÜRK, YAKUP ERASLAN, YUSUF TÜRKTrabzon ili Dernekpazarı ilçesi Merkez mahallesi 838 ada 168 parsel26.02.2025 10:55
2025/30Trabzon Büyükşehir BelediyesiCEVAHİR TÜRK, FATMA KURTULUŞ, HACER FINDIK, HANİFE TÜRK, HÜSEYİN TÜRK, MEHMET TÜRK, MUSTAFA TÜRK, RAHİME TÜRK, SAİME BİRİNCİ, YUSUF TÜRKTrabzon ili Dernekpazarı ilçesi Merkez mahallesi 838 ada 162 parsel22.01.2026 11:15
2025/31Trabzon Büyükşehir BelediyesiCEVAHİR TÜRK, FATMA KURTULUŞ, HACER FINDIK, HANİFE TÜRK, HÜSEYİN TÜRK, MEHMET TÜRK, MUSTAFA TÜRK, RAHİME TÜRK, SAİME BİRİNCİ, YUSUF TÜRKTrabzon ili Dernekpazarı ilçesi Merkez mahallesi 838 ada 165 parsel22.01.2026 11:00
2025/32Trabzon Büyükşehir BelediyesiAYŞE ERASLAN, CENGİZ GÜVELİ, EMİN GÜVELİ, EMİNE ŞAHİN, HALİME MATUR, HANİFE BEKTAŞ, HASAN GÜVELİ, OSMAN GÜVELİ, SİNAN GÜVELİ, YETER MATURTrabzon ili Dernekpazarı ilçesi Merkez mahallesi 838 ada 173 parsel26.02.2026 11:00
2025/33Trabzon Büyükşehir BelediyesiABİDE CANSIZOĞLU, ALİ FAİK CANSIZOĞLU, AYLA SOYBAY, EMİNE CANSIZOĞLU, FAHRETTİN CANSIZ, FATMA AKCEBE, FATMA CANSIZ, FİLİZ CANSIZ, FİRKAT CANSIZ, İBRAHİM CANSIZ, İZZET CANSIZ, MUSTAFA CANSIZOĞLU, MÜCELLA ÇELİK, NECATİ CANSIZOĞLU, SEMİHA YALÇINAK, ZAHİDE AYTAŞTrabzon ili Dernekpazarı ilçesi Merkez mahallesi 838 ada 9 parsel22.01.2026 11:30
2025/38Trabzon Büyükşehir BelediyesiAYŞE GENÇ, BİLAL NUMAR, GÜLSEREN DAK, GÜNGÖR KÖSE, KURBAN NUMAR, MEHMET GENÇ, MUHAMMET NUMAR, SEVİM BALCI, ŞENGÜL KARACATrabzon ili Dernekpazarı ilçesi Merkez mahallesi 838 ada 181 parsel22.01.2026 11:35
2025/75Trabzon Büyükşehir BelediyesiSUAT GÜVELİTrabzon ili Dernekpazarı ilçesi Merkez mahallesi 838 ada 175 parsel22.01.2026 11:25
2025/77Trabzon Büyükşehir BelediyesiHANİFETrabzon ili Dernekpazarı ilçesi Merkez mahallesi 838 ada 179 parsel22.01.2026 11:40
2025/85Trabzon Büyükşehir BelediyesiADEM GENÇ, AHMET GENÇ, AYŞE ZENGİN, ÇİĞDEM GENÇ, EKREM GENÇ, FAHRİ GENÇ, FATMA KOÇ, FATMA YAVUZ, GÜLÜZAR ÇAKIR, HANİFE KÖMÜRCÜ, HANİFE ÖZTÜRK, HATİCE YÜCE, HAVVA ÖZKAN, HAYRİYE ÇELEBİCAN, HAYRİYE YÜCE, RAFET GENÇ, SEYFULLAH GENÇ, YUNUS GENÇ, ZEHRA GENÇTrabzon ili Dernekpazarı ilçesi Merkez mahallesi 838 ada 105 parsel22.01.2026 11:45
2025/86Trabzon Büyükşehir BelediyesiFATMA EREN, MEHMET AKİF GENÇ, SAKİNE GENÇTrabzon ili Dernekpazarı ilçesi Merkez mahallesi 838 ada 107 parsel22.01.2026 11:20
2025/89Trabzon Büyükşehir BelediyesiAYŞE GENÇ, BİLAL NUMAR, FATMA AKÇELİK, GÜLSEREN DAK, GÜNGÖR KÖSE, HANİFE -, KURBAN NUMAR, MUHAMMET NUMAR, SEVİM BALCI, ŞENGÜL KARACATrabzon ili Dernekpazarı ilçesi Merkez mahallesi 838 ada 177 parsel22.01.2026 11:53
2025/90Trabzon Büyükşehir BelediyesiADEM GENÇ, AHMET GENÇ, AYŞE ZENGİN, ÇİĞDEM GENÇ, EKREM GENÇ, FAHRİ GENÇ, FATMA KOÇ, FATMA YAVUZ, GÜLÜZAR ÇAKIR, HANİFE KÖMÜRCÜ, HANİFE ÖZTÜRK, HATİCE YÜCE, HAVVA ÖZKAN, HAYRİYE ÇELEBİCAN, HAYRİYE YÜCE, RAFET GENÇ, SEYFULLAH GENÇ, YUNUS GENÇ, ZEHRA GENÇTrabzon ili Dernekpazarı ilçesi Merkez mahallesi 838 ada 104 parsel22.01.2026 11:50
2025/94Trabzon Büyükşehir BelediyesiADEM GENÇ, AHMET GENÇ, ASİYE MEMİŞ, AYŞE BİLGEN, AYŞE ZENGİN, ÇİĞDEM GENÇ, EKREM GENÇ, EMİNE ALEMDAROĞLU, FAHRİ GENÇ, FATMA EREN, FATMA KOÇ, FATMA ÖZEN, GÜLÜZAR ÇAKIR, HAMİDE BİRİNCİ, HATİCE YÜCE, HAVVA ÖZKAN, HAVVA YAZICI, HAYRİYE ÇELEBİCAN, HAYRİYE YÜCE, MEHMET AKİF GENÇ, MURAT BİRİNCİ, MURAT GENÇ, RAFET GENÇ, SAKİNE GENÇ, SEYFULLAH GENÇ, SURİYE GENÇ, ŞERİFE ALTUNCU, ŞERİFE BİLGEN, TAHİR ALBAYRAK, YUNUS GENÇ, ZEHRA GENÇTrabzon ili Dernekpazarı ilçesi Merkez mahallesi 838 ada 171 parsel22.01.2026 12:00
2025/103Trabzon Büyükşehir BelediyesiAYŞE DÜZENLİ, AYŞE ZENGİN, EBRU GÜVELİ, EMİNE AKAYDIN, EMİNE ATALAY, FAHRİ DÜZENLİ, FATMA BABAOĞLU, FİDAYE YÜCE, HALİM GÜVELİ, HANİFİ ELVİN KARAMAN, HAYRİYE YÜCE, MUSTAFA ATALAY, NAZIR ATALAY, NERMİN GÜVELİ, RASIM TÜRK, SÜLEYMAN TÜRK, TUNCAY GÜVELİ, YETER GÜVELİ, YUSUF TÜRKTrabzon ili Dernekpazarı ilçesi Merkez mahallesi 838 ada 88 parsel22.01.2026 11:05

 

#İlangovtr Basın no ILN02361723