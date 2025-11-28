T.C. ÇERKEŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ 

Davacısı Ahsem Yem Makina İnşaat Un Gıda Nakliye Nakliye San. Ve Tic. A.Ş. Davalılar Ahmet İnceler, Ahmet İncesu ve 57 davalı arasında Mahkememizde görülmekte olan dava konusu Çankırı ili Çerkeş ilçesi Yenimahalle 524 ada 3 parsel, 524 ada 4 parsel, 524 ada 5 parsellerin satış suretiyle ortaklığın giderilerek Ankara 4. İcra Hukuk Mahkemesinin 2022/288 Esas, 2022/235 Karar sayılı karar ile verilmiş olan yetkiye istinaden Ankara 4. İcra Müdürlüğünün 2020/8420 esas sayılı dosyasından hacizli bulunan davalılardan Alaettin İncesu'yun hissesine düşecek bedelin Ankara 4. İcra Müdürlüğünün 2020/8420 Esas sayılı dosyasına ödenmesi için ortaklığın giderilmesi için dava açıldığı ve Mahkememizin 03.10.2025 tarihli 13 nolu celsesinde tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen Çankırı ili Çerkeş İlçesi Gelik Ovacık köyü nüf. Kayıtlı Mehmet ve Sevim oğlu Ankara 02.03.1964 d.lu Kemal MAKASCI'ya tebligat yapılamaması sebebiyle ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Adı geçen dahili davalı Kemal Makasçı'nın duruşmanın bırakıldığı 09/01/2026 günü saat : 09:05'de Mahkememize ait duruşma solununa bizzat gelmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, bu davaya karşı beyan ve delillerini bildirmesi, aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam edilerek karar verileceği duruşma davetiyesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.