T.C. ÇERMİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI: HASAN AKAY (Mehmet ve Fatma oğlu, 10/03/1965 doğumlu)

Mahkememizce davalı Hasan AKAY (Mehmet ve Fatma oğlu, 10/03/1965 doğumlu) yönünden yapılan kolluk araştırmaları ve UYAP sistemi üzerinden yapılan sorgulamalar sonucunda adresinin tespit edilemediğinden ön inceleme duruşma gününün bildirir tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı ve davalıya 6100 Sayılı HMK MADDE 139 maddesi gereğince taraflara duruşmada hazır olmadığınız takdirde davanın HMK 150/1 md. uyarınca işlemden kaldırılacağı, duruşmaya gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE içerisinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri delilleri sunmaları, başka yerden getirilecek deliller hakkında açıklama yapmaları aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşma ertelendiğinde taraflara tebliğ yapılmayacağı, HMK 150 md. saklı kalmak kaydı ile yokluklarında karar verileceği İHTAR olunur, meşruatı ile ön inceleme duruşma gününün 22/04/2026 günü saat 10:15'te yapılmasına karar verilmiş olup;

Davalı HASAN AKAY'a İLANEN tebliğ OLUNUR.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.