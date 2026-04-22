T.C. ÇEŞME 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DAVALILAR :

1- UĞURAL GÜMÜŞLÜOĞLU Altındağ/ ANKARA

2- ÇEŞME BELEDİYE BAŞKANLIĞI

3- ÇEŞME MAL MÜDÜRLÜĞÜ

4- ASİL YAŞARSOY Tershane Mah. 1671 Sk. No: 5-1/7 Karşıyaka/ İZMİR

5- AYFER KIRAN Türkmen Köy Mahallesi 213 Sokak No:105/8 İç Kapı No:25 Torbalı/ İZMİR

6- AZİZ BARUT 1442 Sok. No. 36/26 Alsancak Bayraklı/ İZMİR

7- BERKAY BUDAK

8- BERRAK KANATLAR

9- CEMAL GÜRSEL ARSLAN Pk1 Ortaca Past. No:1 İbrotelbi Osmaniye Ortaca/ MUĞLA

10- CEMİLE YILDIRIM

11- ERAY SOYLAR Aksoy Mah. Halim Erker Sokak No:6/4 Karşıyaka/ İZMİR

12- EROL ARAL

13- FİGEN KAYITKEN 1748 Sok. No. 15 D.2 Karşıyaka Karşıyaka/ İZMİR

14- GÖZDE DÖLÜK Musalla Mah. 1042 Sk. Hacı Özsoylar Apt. No:7/1 Çeşme/ İZMİR

15- HACER YILDIRIM Çimentepe 697/5 Sokak No:3 Alsancak Bayraklı/ İZMİR

16- HASAN İZZET MUMCU Gölköy Mah. 314. Sokak No:10 Bodrum/ MUĞLA

17- HATİCE TÜLİN YAĞCI 1698 Sokak No:2/6 Karşıyaka/ İZMİR

18- HÜLYA YAŞARSOY Zümrüt Mah 2102. Sokak No:11 Kat:3 Bağbaşı Denizli Merkez/ DENİZLİ

19- IRMAK TUNA UZKAL

20- İLHAMİ İZZET MUMCU Çiftlik Mah. Çeşme/ İZMİR

21- KEMAL YAŞARSOY 291 Sokak No:4 D:1 Üçkuyular Bayraklı/ İZMİR

22- MEHMET SOYLU Çiftlik Mahallesi Çeşme/ İZMİR

23- MEVLÜT GÜNAL Meydankavağı Mah. 1556 Sok. Budaklı Sit. C Blok K:2 D.7 Muratpaşa/ ANTALYA

24- MUHAMMED GÜNAL Çağlayan Mah. 2042 Sk Pınar Apt 6/6 Muratpaşa/ ANTALYA

25- MURAT BUDAK

26- MUSTAFA REMZİ GÜLŞEN Akay Mahallesi 1728 Sokak No:34/1-C Karşıyaka Bayraklı/ İZMİR

27- MUSTAFA REMZİ GÜLŞEN 1735 Sokak No:116/E Karşıyaka/ İZMİR

28- MUZAFFER GÜNAL Kırıklı Köyü Gümüşhane Merkez/ GÜMÜŞHANE

29- NÜKET ŞENKUL

30- ÖZDEN DİNÇER 6115 Sokak No:23 Karşıyaka Bayraklı/ İZMİR

31- RAMAZAN GÜNAL Talatpaşa Bulvarı No:139/6 Sakarya Mah.Cebeci Merkez/ ANKARA

32- SEFTAP TUNA

33- SERCAN REFİK DURANER Cumhuriyet Mahallesi Evren Sokak No:22/4 Üsküdar/ İSTANBUL

34- SEVDA YAŞARSOY

35- SEVDİYE YAŞARSOY

36- SEVGİ BUDAK

37- SEZGİN TUNA Çiftlikköy Çeşme/ İZMİR

38- UĞURAL GÜMÜŞSOYLU Paris Caddesi 18/6 Kavaklıdere Merkez/ ANKARA

39- YUSUF YILDIRIM 1777 Sokak No:207 Dedebaşı Karşıyaka/ İZMİR

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde/UYAP sisteminde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligatın belirtilen adresinizden ayrıldığınız veya tebligat evrakının iade dönmesi gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 09/07/2026 günü saat: 09:53'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ: DAVALI T.C.: 37237688688 AYFER KIRAN

Türkmen Köy Mahallesi 213 Sokak No:105/8 İç Kapı No:25 Torbalı/İZMİR