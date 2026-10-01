T.C. ÇEŞME 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 25/02/2026 tarih, 2025/451 esas ve 2026/134 karar sayılı ilamı ile Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan TCK'nun 142/1-e maddesi, 143/1, 168/1, 62/1, 51/1, 53/1, 51/7 ve 58/6-7 maddeleri uygulanarak neticeten 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 1 yıl 3 ay denetim süresi belirlenmesine karar verilmiş olup, karar Coşkun ve Yaşariye oğlu, 05/12/2000 Karşıyaka doğumlu, Manisa, Şehzadeler, Alaybey mah/köy nüfusunda kayıtlı Coşkun CANBAZ tüm aramalara rağmen bulunamamış ve bu nedenle gerekçeli karar kendisine tebliğ edilemediğinden,

7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince gazetede ilan suretiyle tebliği ile yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren yasal 15 gün içerisinde mahkemeye verilecek bir dilekçe ile ya da zabıt katibince zapta geçirilip hakime onaylattırılacak beyan ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerine istinaf talebinde bulunabileceği, 15 gün içinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.25/09/2026