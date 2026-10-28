T.C. ÇEŞME İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/331 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir ili, Çeşme ilçesi, İsmet İnönü Mahallesi, 243 ada 6 parselde kain, 3 cilt 289 sahifede kayıtlı 40,00m2 yüzölçümlü Kargir Ev nitelikli ana taşınmazın TAM hisse ile davalı DENİZ KIRAS adına kayıtlı olup satışa çıkarılmaktadır. Çeşme Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün E-97335617-000-153827 sayılı yazısında; İzmir İli, Çeşme İlçesi, İsmet İnönü Mh. 243

Ada, 6 Parselde kain "Kargir Ev" vasıflı taşınmaza ilişkin İnşaat Ruhsat dosyasına rastlanılmamıştır. olarak belirtilmiştir. Ana taşınmazın bulunduğu mevkiye gelinmiş, bölgeyi gösteren 1/1000 ölçekli halihazır harita yardımı ile parsel arazi üzerinde tespit edilmiş ve fiili durum üzerinden araziye uygulandığında parselin yerine şeklen uyduğu anlaşılmıştır. Taşınmazın çevresindeki sokak ve caddelerin komple asfalt kaplı olup elektrik, su, atık su, telefon, kablolu TV, ADSL gibi alt yapı hizmetleri, toplu taşıma, temizlik hizmetleri gibi kentsel olanaklardan yararlandığı anlaşılmıştır. Taşınmazın çevresinde genel olarak bitişik nizamlı orta yoğunlukta konut yapılarının yer almakta olduğu gözlemlenmiştir. Keşif günü taşınmaz boş vaziyette ve kapalı olduğundan dış cepheden yapılan incelemelere ilaveten dosyada yer alan önceki bilirkişi raporlarından faydalanılmıştır. Zemin + 2 normal katlı konutun giriş kapısı 2002 sokağa cephelidir. Yapının 1.normal katında salon olarak kullanılan bölümde ahşap cumba bulunmaktadır. Ahşap kapı ve pencere doğramaları kısmen kırık-dökük vaziyette, sıva ve boya çatlakları bulunmaktadır. İçten yapılmış merdivenle üst kata çıkılmaktadır. Taşınmazın yıpranmış ve bakımsız olduğu gözlenmiştir. Taşınmaz Çeşme Kalesine 80 metre ve denize 250 metre mesafededir. Mahallinde dış cepheden yapılan ölçümlerde ve fen bilirkişisinin yaptığı çizimlerden anlaşıldığı üzere zemin katta dolgu alan bulunmakta olup; zemin kat 20,00m2, normal katlar ise 38,00m2 olmak üzere taşınmazın toplam alanı yaklaşık net 80,00m2 ve brüt 96,00m2 olarak tespit edilmiş taşınmazı gösteren fotoğraflar sunulmuştur: Taşınmazın bulunduğu bölgede alt yapı hizmetlerinin büyük ölçüde tamamlanmış olduğu ve altyapı hizmetlerinin mevcut olduğu görülmüştür. Bölgeye ulaşım imkanları toplu taşıma araçları yanı sıra özel vasıtalarla da mümkündür. Bölgedeki olağan rayiç bedelleri belirlemek amacıyla piyasa

araştırması resen yapılmıştır. Çevrede yapılan detaylı piyasa araştırması sonucu emsal nitelikli

taşınmazlar dikkate alınarak ve bulunan emsallerin karşılaştırma yoluyla yapılmıştır. (Bilgiler Çeşme İcra Hukuk Mahkemesi 2026/29 esas sayılı dosyası keşif raporundan alınmıştır.)

Adresi : İsmet İnönü Mahallesi 2002 Sokak No: 9 Çeşme/ İzmir Çeşme / İZMİR

Yüzölçümü : 40 m2

İmar Durumu : Çeşme Belediye Başkanlığının 03.07.2025 tarih ve E-97335617-115.99-

12256 sayılı yazısı ekinde bulunan imar durum belgesine göre; İnönü Mahallesi 243 ada 6

parsel numaralı taşınmaz; İzmir 1 nolu Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 23.07.1992

gün ve 3889 sayılı kararıyla onaylanan Kale Koruma Alanı içinde Tescilli Eser olduğu,

29.04.2015 tarih ve 3073 sayılı kararla onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planında

GELENEKSEL KONUT olarak planlanan alanda kalmaktadır. Kuruldan izin alınmadan

uygulama yapılamayacaktır.

Kıymeti : 6.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı üzerinde “Korunması Gereken Taşınmaz Kültür Varlığıdır” 05/11/2013 tarih 9388 yev ve “1 ve 2. Grup

Korunması Gereken Taşınmaz Kültür Varlığıdır” 05/11/2013 tarih ve 9388 yevmiyeli beyanları vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 10:18

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2026 - 10:18

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 10:18

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2027 - 10:18

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.