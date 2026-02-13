Resmi İlanlar

T.C. ÇEŞME (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

14-02-2026 00.00

T.C. ÇEŞME (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

 

Sayı : 2025/20 Ort. Gid. Satış

 

İ L A N

Memurluğumuzun 2025/20 Satış sayılı dosyasında Mahkemece satılmasına karar verilen Çeşme Altınkum  Mahallesi Ali Ören mevkiinde 990 ada 8 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydında hissedar bulunan İbrahim Hilmi oğlu YAHYA UZ'un Amerika'da olan adresine tebligat yapılamaması yurt içindede tebligata elverişli adresinin bulunamaması nedeniyle  Mahallinde yapılan keşif sonucu bilirkişiler tarafından düzenlenen   11.757.550,00 Tl.sı muhammen  kıymetinde bulunduğuna dair  rapor gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün sonra hissedar YAHYA UZ'a  tebliğ edilmiş sayılacağı  ilan olunur 

#İlangovtr Basın no ILN02401030