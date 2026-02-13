T.C. ÇEŞME (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Memurluğumuzun 2025/20 Satış sayılı dosyasında Mahkemece satılmasına karar verilen Çeşme Altınkum Mahallesi Ali Ören mevkiinde 990 ada 8 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydında hissedar bulunan İbrahim Hilmi oğlu YAHYA UZ'un Amerika'da olan adresine tebligat yapılamaması yurt içindede tebligata elverişli adresinin bulunamaması nedeniyle Mahallinde yapılan keşif sonucu bilirkişiler tarafından düzenlenen 11.757.550,00 Tl.sı muhammen kıymetinde bulunduğuna dair rapor gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün sonra hissedar YAHYA UZ'a tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur