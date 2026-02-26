T.C. CEYHAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacılar , BURÇİN KONDUL, MUSTAFA TUĞRUL USTOK ile Davalılar , FATMA NİLGÜN GÜRKAYNAK, REFET MURAT USTOK arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Ceyhan Kadastro Mahkemesinin 2007/ 1 Esas, 2014/16 karar sayılı 23/07/2014 tarihli kararı ile Adana ili, Ceyhan ilçesi, Altıgözbekirli Mahallesi 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53 parsel sayılı taşınmazlardaki tespit malikleri ve mirasçıları adına payları oranında tapuya tescili edilen payların müvekkili tarafından davalı olarak satın alındığından tespit malikleri ve mirasçıları adlarına yapılan tescilin iptali ile taşınmazların müvekkili adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiş olup, davalılardan Fatma Nilgün GÜRKAYNAK’ın adresi yapılan yurt içi ve yurt dışı tüm araştırmalara rağmen tespit edilememiş olup, dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunacağı ve HMK'nun 122/1. fıkrası uyarınca, HMK 129/1 maddesine uygun olarak 2 haftalık kesin süre içinde davaya cevap verebileceği, iki haftalık kesin süre içinde cevap dilekçesi ibraz etmemesi halinde HMK'nun 128/1. Fıkrası uyarınca davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, HMK'nun 117/1.fıkrası uyarınca sonradan ileri sürülecek ilk itirazların dinlenmeyeceği hususu ihtaren ilanen tebliğ olunur.