T.C CEYLANPINAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizce davalı Mehmet Emin AYATA'nın tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden ve aynı zamanda mernis adresinin de olmaması sebebiyle "ADRESİ MEÇHUL" kabul edilerek, 7201 sayılı kanunun 28 maddesi gereği ön inceleme tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşmanın 11/12/2026 günü saat 09:10'a bırakılmış olup; Davacı Burçak AYATA tarafından Mal Rejiminden Kaynaklanan (Eşyalar Alacağı) istemli açılan bu davada, "Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğinizde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için hazırlık yapmanız, duruşmaya gelmediğinizde diğer tarafın yargılamaya devam etmek İstemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, HMK 139 uyarınca, 2 HAFTALIK KESİN SÜRE İÇİNDE dilekçede gösterip de henüz sunmadığınız delilleri sunmanız, gereken açıklamaları yapmanız, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız" ön inceleme tensip zaptının iş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29 maddeleri gereğince davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.