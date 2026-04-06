T.C. CİDE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/30 SATIŞ
TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Adresi : Kasaba Mahallesi 143 Ada 2 Parsel Cide / KASTAMONU
Yüzölçümü : 2.173,92 m2
Kıymeti : 17.430.360,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 14:45
Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 14:45
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 14:45
Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 14:45
Satış şartları:
1- Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır. (esatis.uyap.gov.tr) adresinden bilgi edinilebilir.