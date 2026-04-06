T.C. CİDE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

07-04-2026 00.00

2025/30 SATIŞ

 

TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Adresi : Kasaba Mahallesi 143 Ada 2 Parsel Cide / KASTAMONU

Yüzölçümü : 2.173,92 m2

Kıymeti : 17.430.360,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/05/2026 - 14:45

Bitiş Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 14:45

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 14:45

Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 14:45

 

Satış şartları:

1- Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır. (esatis.uyap.gov.tr) adresinden bilgi edinilebilir.

