T.C. ÇİNE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK.nun 139/1 maddesi gereğince belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelinmediği veya gelip de davayı takip edilmediği takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığın yapılması, aksi takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edilemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde dilekçede gösterilip ancak henüz sunulmayan belgeleri mahkemeye sunmayan belgeleri mahkemeye sunması , başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi için gereken açıklamanın yapılması, verilen kesin süre içinde bu hususların yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına karar verileceğinin ihtarına,

Durusma Günü: 12/11/2026 günü saat 10:40'da tarihinde bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur. Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.