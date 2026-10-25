T.C. ÇİNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. ÇİNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI :TÜRKİYE ELEKTİRİK DAĞITIM AŞ.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
“ADM Elektrik Dağıtım Aş'nin faaliyetleri kapsamında yapılan Çöğürlük DM Taşoluk DM enerji nakil hattı güzergahına rastlayan taşınmazların kamulaştırma işlemlerine 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun 19. maddesinin 1. fıkrası gereğince TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 05/12/2017 tarih 20-711 nolu karar ile başlanıldığını, kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 19. Maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespiti ile mülkiyetin Türkiye Elektrik Dağıtım Aş adına tescil davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun19.maddesinin 5.bendi uyarınca ilan olunur.
|DOSYA NO
|DAVALI/ZİLYET
|KÖY/MAHALLE
|ADA /PARSEL NO
|KAM. ALAN
|2026/217
|Yaşar Tayyar
Yaşar Akdağ
Fatma Yaşa
|Aydın iliÇine İlçesi Çöğürlük mah.
|111 ada 19parsel
|18,66 m2
2.785,47 m2
|2026/218
|Yaşar Akdağ
|Aydın iliÇine İlçesi Çöğürlük mah.
|116 ada 2 parsel
|458,30 m2
|2026/219
|Ali Tan
Nihal Fakoğlu
Nihat Tan
|Aydın iliÇine İlçesi Çöğürlük mah
|111 ada 22 parsel
|139,05 m2
|2026/220
|Zeki Akın
|Aydın ili Çine İlçesi Çöğürlük mah.
|118 ada 4 parsel
|572,81 m2
|2026/221
|Oğuz Uyar
|Aydın iliÇine İlçesi Çöğürlük mah
|116 ada 11 parsel
186 ada 3 parsel
|64,74m2
311,93 m2
|2026/222
|Arif Eriş
|Aydın ili Çine ilçesi Çöğürlük mahallesi
|185 ada 25 parsel
|5,29 m2
936,88 m2
|2026/223
|Kemal Eriş
|Aydın iliÇine İlçesi Çöğürlük mah
|185 ada 22 parsel
|794,20 m2
|2026/224
|Naime Can
|Aydın ili Çine ilçesi Çöğürlük mahallesi
|185 ada 16 parsel
|5,29 m2
2.929,62 m2
|2026/225
|Mehmet Emin Gözkaya
|Aydın iliÇine İlçesi Çöğürlük mah
|210 ada 8 parsel
|81,24 m2
|2026/226
|Naile İçen
|Aydın ili Çine ilçesi Çöğürlük mahallesi
|183 ada 9 parsel
|162,21 m2
|2026/227
|Teslime Çelik
|Aydın iliÇine İlçesi Çöğürlük mah
|183 ada 2 parsel
|12,58 m2
1.221,04 m2
|2026/228
|Şadiye Yaman
Ümit Tan
|Aydın ili Çine ilçesi Çöğürlük mahallesi
|211 ada 41 parsel
211 ada 172
|1.326,55 m2
181,75 m2
|2026/229
|Necati Aktaş
|Aydın iliÇine İlçesi Çöğürlük mah
|211 ada 23 parsel
|578,80 m2
|2026/230
|Mustafa Özdemir
|Aydın ili Çine ilçesi Çöğürlük mahallesi
|211 ada 22 parsel
|299,16 m2
|2026/231
|Nihat Tan
|Aydın iliÇine İlçesi Çöğürlük mah
|211 ada 21 parsel
|160,53 m2
|2026/232
|Ayşe Alkan
|Aydın ili Çine ilçesi Çöğürlük mahallesi
|211 ada 19 parsel
|441,21 m2
|2026/233
|Güldane Önce
|Aydın iliÇine İlçesi Kirazderesi mahallesi
|103 ada 64 parsel
|3,69 m2
526,01 m2
|2026/234
|Nail Aydın
|Aydın ili Çine ilçesi Kirazderesi mahallesi
|102 ada 115 parsel
|178,55 m2