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T.C. ÇİNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

26-10-2026 00.00
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T.C. ÇİNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

 

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI :TÜRKİYE ELEKTİRİK DAĞITIM AŞ.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

“ADM Elektrik Dağıtım Aş'nin faaliyetleri kapsamında yapılan Çöğürlük DM Taşoluk DM  enerji nakil hattı güzergahına rastlayan taşınmazların kamulaştırma işlemlerine 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun 19. maddesinin 1. fıkrası gereğince TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 05/12/2017 tarih 20-711 nolu karar ile başlanıldığını, kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıda  malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak  2942 sayılı kamulaştırma kanunun 19. Maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespiti ile mülkiyetin  Türkiye Elektrik Dağıtım Aş  adına tescil davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun19.maddesinin 5.bendi uyarınca ilan olunur.

DOSYA NODAVALI/ZİLYETKÖY/MAHALLEADA /PARSEL NOKAM. ALAN
2026/217Yaşar Tayyar
Yaşar Akdağ
Fatma Yaşa		Aydın iliÇine İlçesi Çöğürlük mah.111 ada 19parsel18,66 m2
2.785,47 m2
2026/218Yaşar AkdağAydın iliÇine İlçesi Çöğürlük mah.116 ada 2 parsel458,30 m2
2026/219Ali Tan
Nihal Fakoğlu
Nihat Tan		Aydın iliÇine İlçesi Çöğürlük mah111 ada 22 parsel139,05 m2
2026/220Zeki AkınAydın ili Çine İlçesi Çöğürlük mah.118 ada 4 parsel572,81 m2
2026/221Oğuz UyarAydın iliÇine İlçesi Çöğürlük mah116 ada 11 parsel
186 ada 3 parsel		64,74m2
311,93 m2
2026/222Arif ErişAydın ili Çine ilçesi Çöğürlük mahallesi185 ada 25 parsel5,29 m2
936,88 m2
2026/223Kemal ErişAydın iliÇine İlçesi Çöğürlük mah185 ada 22 parsel794,20 m2
2026/224Naime CanAydın ili Çine ilçesi Çöğürlük mahallesi185 ada 16 parsel5,29 m2
2.929,62 m2
2026/225Mehmet Emin GözkayaAydın iliÇine İlçesi Çöğürlük mah210 ada 8 parsel81,24 m2
2026/226Naile İçenAydın ili Çine ilçesi Çöğürlük mahallesi183 ada 9 parsel162,21 m2
2026/227Teslime ÇelikAydın iliÇine İlçesi Çöğürlük mah183 ada 2 parsel12,58 m2
1.221,04 m2
2026/228Şadiye Yaman
Ümit Tan		Aydın ili Çine ilçesi Çöğürlük mahallesi211 ada 41 parsel
211 ada 172		1.326,55 m2
181,75 m2
2026/229Necati AktaşAydın iliÇine İlçesi Çöğürlük mah211 ada 23 parsel578,80 m2
2026/230Mustafa ÖzdemirAydın ili Çine ilçesi Çöğürlük mahallesi211 ada 22 parsel299,16 m2
2026/231Nihat TanAydın iliÇine İlçesi Çöğürlük mah211 ada 21 parsel160,53 m2
2026/232Ayşe AlkanAydın ili Çine ilçesi Çöğürlük mahallesi211 ada 19 parsel441,21 m2
2026/233Güldane ÖnceAydın iliÇine İlçesi Kirazderesi mahallesi103 ada 64 parsel3,69 m2
526,01 m2
2026/234Nail AydınAydın ili Çine ilçesi Kirazderesi mahallesi102 ada 115 parsel178,55 m2

#İlangovtr Basın no ILN02578083