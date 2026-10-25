T.C. ÇİNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

“ADM Elektrik Dağıtım Aş'nin faaliyetleri kapsamında yapılan Çöğürlük DM Taşoluk DM enerji nakil hattı güzergahına rastlayan taşınmazların kamulaştırma işlemlerine 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun 19. maddesinin 1. fıkrası gereğince TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 05/12/2017 tarih 20-711 nolu karar ile başlanıldığını, kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 19. Maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespiti ile mülkiyetin Türkiye Elektrik Dağıtım Aş adına tescil davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun19.maddesinin 5.bendi uyarınca ilan olunur.

DOSYA NO DAVALI/ZİLYET KÖY/MAHALLE ADA /PARSEL NO KAM. ALAN 2026/217 Yaşar Tayyar

Yaşar Akdağ

Fatma Yaşa Aydın iliÇine İlçesi Çöğürlük mah. 111 ada 19parsel 18,66 m2

2.785,47 m2 2026/218 Yaşar Akdağ Aydın iliÇine İlçesi Çöğürlük mah. 116 ada 2 parsel 458,30 m2 2026/219 Ali Tan

Nihal Fakoğlu

Nihat Tan Aydın iliÇine İlçesi Çöğürlük mah 111 ada 22 parsel 139,05 m2 2026/220 Zeki Akın Aydın ili Çine İlçesi Çöğürlük mah. 118 ada 4 parsel 572,81 m2 2026/221 Oğuz Uyar Aydın iliÇine İlçesi Çöğürlük mah 116 ada 11 parsel

186 ada 3 parsel 64,74m2

311,93 m2 2026/222 Arif Eriş Aydın ili Çine ilçesi Çöğürlük mahallesi 185 ada 25 parsel 5,29 m2

936,88 m2 2026/223 Kemal Eriş Aydın iliÇine İlçesi Çöğürlük mah 185 ada 22 parsel 794,20 m2 2026/224 Naime Can Aydın ili Çine ilçesi Çöğürlük mahallesi 185 ada 16 parsel 5,29 m2

2.929,62 m2 2026/225 Mehmet Emin Gözkaya Aydın iliÇine İlçesi Çöğürlük mah 210 ada 8 parsel 81,24 m2 2026/226 Naile İçen Aydın ili Çine ilçesi Çöğürlük mahallesi 183 ada 9 parsel 162,21 m2 2026/227 Teslime Çelik Aydın iliÇine İlçesi Çöğürlük mah 183 ada 2 parsel 12,58 m2

1.221,04 m2 2026/228 Şadiye Yaman

Ümit Tan Aydın ili Çine ilçesi Çöğürlük mahallesi 211 ada 41 parsel

211 ada 172 1.326,55 m2

181,75 m2 2026/229 Necati Aktaş Aydın iliÇine İlçesi Çöğürlük mah 211 ada 23 parsel 578,80 m2 2026/230 Mustafa Özdemir Aydın ili Çine ilçesi Çöğürlük mahallesi 211 ada 22 parsel 299,16 m2 2026/231 Nihat Tan Aydın iliÇine İlçesi Çöğürlük mah 211 ada 21 parsel 160,53 m2 2026/232 Ayşe Alkan Aydın ili Çine ilçesi Çöğürlük mahallesi 211 ada 19 parsel 441,21 m2 2026/233 Güldane Önce Aydın iliÇine İlçesi Kirazderesi mahallesi 103 ada 64 parsel 3,69 m2

526,01 m2 2026/234 Nail Aydın Aydın ili Çine ilçesi Kirazderesi mahallesi 102 ada 115 parsel 178,55 m2