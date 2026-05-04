T.C. ÇİNE(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/10 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN



Özellikleri : Satış konusu taşınmaz tapuda Aydın İli Çine İlçesi Yenimahallemahallesi 288 ada 6 parsel nuramasında kayıtlı 577,05 metrekare alanlıBahçeli Kargir Ev vasıflı taşınmazdır.Parsel üzerindeyığmatarzda yapılmış tek katlı kullanılmayacak durumda olan maddi değeri olmayan yapı olan arsa vasfındadır. Parselin kuzey kısmında 332 sokak cephelidir. Çevresinde bahçeli tipte yapılmış 1-2 katlı yapılar vardır. İmar planına göre ayrık nizam 3 kat imar müsadelidir. Her türlü alt yapı hizmetinden faydalanmaktadır. Tercih edinirliği normaldir. Taşınmazın bahçesinde 1 adet 8-10 yaşlarında bir adet 15-25 yaşlarında 2 adet zeytin 8-10 yaşlarında 2 adet dut 8-10 yaşlarında 2 adet nar ve 15-20 yaşlarında bin adet incir ağaçları bulunmaktadır. Ağaçların kültürel bakımları uzun zamandır yapılmamıştır.

Adresi : Yenimahalle Mahallesi 288 Ada 6 Parsel Çine / AYDIN

Yüzölçümü : 577,05 m2

İmar Durumu :

Kıymeti : 6.598.680,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 14:51

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 14:51

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 14:51

Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 14:51



Artırma Bilgileri(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.