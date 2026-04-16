T.C. ÇİVRİL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından Çivril 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin; 2026/198 Esas sayılı dosyasından davalı Muhterem Kozak aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Haydan Mahallesi, 1102 ada, 25 parsel sayılı taşınmazın 596,71 m² lik lik kısmında daimi irtifak hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği, kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,2026/200 Esas sayılı dosyasından davalı Fahriye Yağlı aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Ömerköy Mahallesi, 101 ada, 42 parsel sayılı taşınmazın 271,71 m² lik lik kısmında daimi irtifak hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğüolduğu,

2026/202 Esas sayılı dosyasından davalılar Hüseyin Cengiz, Müzeyyen Cengiz ve Ümit Cengiz aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Ömerköy Mahallesi, 122 ada, 17 parsel sayılı taşınmazın 448,36 m² lik kısmında daimiirtifak hakkı alanı ve Denizli ili, Çivril ilçesi, Ömerköy Mahallesi, 122 ada 19 parsel sayılı taşınmazın 518,36 m² lik kısmında daimiirtifak hakkı, 10,58 m² lik kısmında mülkiyet hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

2026/204 Esas sayılı dosyasından davalı Serkan Şengül aleyhine Denizliili, Çivril ilçesi, KızılcasöğütMahallesi, 331 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın 50,12 m² lik kısmında daimiirtifak hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğüolduğu,

2026/206 Esas sayılı dosyasından davalılar Emine Altan, Feride Dönmez Bağcı, Serpil Aslan ve Sevim Dönmez aleyhineDenizli ili, Çivril ilçesi, Kızılcasöğüt Mahallesi, 335 ada, 46 parsel sayılı taşınmazın 134,68 m² lik kısmında daimiirtifak hakkı alanı ve Denizli ili, Çivril ilçesi, Kızılcasöğüt Mahallesi, 335 ada 47 parsel sayılı taşınmazın 467,50 m² lik kısmında daimiirtifak hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğüolduğu,

2026/238 Esas sayılı dosyasından davalılar Mehmet Ali Eren, Erkan Kuday, Evrim Kuday, Hakan Eren, Hatice Şahan, İzzet Çorbacıoğlu, Muhlis Eren, Nail Çorbacıoğlu ve Ufuk Eren aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Savran Mahallesi, 123 ada, 203 Parsel sayılı taşınmazın 660,82 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

Davalı-davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalılarınkamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'neyöneltmesi gerektiği,

Davalının yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Ziraat Bankası Çivril Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesiilan olunur.