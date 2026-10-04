T.C. ÇİVRİL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından Çivril 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin;

2026/328 Esas sayılı dosyasından davalı Gülten Cengiz aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Kızılcasöğüt Mahallesi, 335 ada, 25 parsel sayılı taşınmazın 200,37 m² lik lik kısmında daimi irtifak hakkı alanı 9,52m²'lik kısmında mülkiyet hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği, kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

2026/329 Esas sayılı dosyasından davalı Makbule Aydemir aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Şenköy Mahallesi, 102 ada, 90 parsel sayılı taşınmazın 354,24 m² lik lik kısmında daimi irtifak hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

2026/330 Esas sayılı dosyasından davalılar Süleyman Güngör, Saniye Arslan ve Sıddıka Gökçe aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Şenköy Mahallesi, 126 ada, 57 parsel sayılı taşınmazın 276,57 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı alanı, 10,58 m² lik kısmında mülkiyet hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği, kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

2026/331 Esas sayılı dosyasından davalı Celil Cengiz aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Haydan Mahallesi, 1101 ada, 5 parsel sayılı taşınmazın 288,47 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı alanı ve Denizli ili, Çivril ilçesi, Haydan Mahallesi, 1101 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın 587,42 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

2026/332 Esas sayılı dosyasından davalı Nusret Şahan aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Savran Mahallesi, 124 ada, 25 parsel sayılı taşınmazın 45,05 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

2026/333 Esas sayılı dosyasından davalılar Süleyman Demir, Emine Türkyılmaz, Dursun Ergün ve Nermin Özkan aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Savran Mahallesi, 124 ada, 30 Parsel sayılı taşınmazın 382,8 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

2026/334 Esas sayılı dosyasından davalılar Mustafa Kılınç, Mustafa Kılınç, Rıdvan Kılınç, Gülcan Tanguroğlu, Ali Çorbacıoğlu, Taceddin Çorbacıoğlu, Suna Çorbacıoğlu, Zarife Arslan, Günal Karabulut, Emine Hanım Kılınç, Yüksel Çorbacıoğlu, Mehmet Ali Kılınç aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Savran Mahallesi, 124 ada, 13 Parsel sayılı taşınmazın 240,69 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı alanı ve 12,51m²'lik kısmında mülkiyet hakkı alanı hakkında kamulaştırma kararı verildiği. kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü olduğu,

Davalı-davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne yöneltmesi gerektiği,

Davalının yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Ziraat Bankası Çivril Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.