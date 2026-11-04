T.C. CİZRE 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DAVACI : K.H

KATILAN : İPEKYOLU GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ,

SANIK: MAMOON MOHAMMED SALEH KALAAN ALSHEKHI, Mohammed Saleh ve Nazık Maarouf oğlu, 12/03/1994 ırak doğumlu, IRAK DUHOK adresinde oturur.

SUÇ : 5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet,

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 25/11/2025 - ŞIRNAK/CİZRE

KARAR TARİHİ : 08/09/2026

Yukarıda kimliği yazılan sanık MAMOON MOHAMMED SALEH KALAAN ALSHEKHI hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda;

SANIK MAMOON MOHAMMED SALEH KALAAN ALSHEKHI HAKKINDA;

1-Sanığın üzerine atılı kaçak olduğunu bildiği toplam 80 paket Tekel 3000, 6 adet Labubu oyuncak, 3 adet Vozol, 4 adet Airpods Kulaklık, 2 adet çaydanlık, 1 adet El Blenderi, 9 adet Termos, 1 adet Kahve Makinesi, 1 adet Ketıl, 1 adet Çaycıyı ticari amaçla satın almak, taşımak, satışa arz etmek suretiyle üzerine atılı suçu işlediği sabit olmakla 7423 sayılı Yasa ile değişik 5607 sayılı yasanın 3/22 maddesi gereği eylemi tamamlanmış eylem gibi kabul edilmek suretiyle TCK'nın 44/1.maddesi gereği ağır olan sonuçtan ceza belirlenerek sanığın eylemine uyan 5607 sayılı yasanın 3/18-son maddesinin yaptığı atıfla aynı yasanın 3/5 maddesi gereği TCK'nın 61/1. maddesi de dikkate alınarak suçun işleniş biçimi, suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen zararın ağırlığı, kasta dayalı kusurunun ağırlığı, sanığın güttüğü amaç ve saik gereği takdiren alt sınırdan 1 YIL HAPİS CEZASI VE 5 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Kaçakçılık suçuna konu eşyanın tütün mamulü olması nedeniyle sanığa verilen cezadan 5607 sayılı yasanın 3/10 maddesi uyarınca takdiren 1/2 oranında artırım yapılarak sanığın 1 YIL 6 AY HAPİS VE 7 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3- 5607 sayılı yasanın 3/10 maddesinin son cümlesi gereğince sanığı 3 YIL HAPİS CEZASI VE 7 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

4- 7423 sayılı yasa ile değişik 5607 sayılı yasanın 3/23-son maddesi gereğince suça konu eşyaların gümrüklenmiş değerinin pek hafif olması sebebi ile sanığa verilen cezadan takdiren 2/3 oranında indirim yapılarak 1 YIL HAPİS CEZASI VE 2 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5-Sanığın yargılama sürecindeki duruşma düzen ve disiplinine uygun iyi hal ve davranışları lehine takdiri indirim sebebi kabul edilmek suretiyle, TCK'nın 62/1 maddesi uyarınca, cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak, sanığın 10 AY HAPİS CEZASI VE 1 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

6-Sanığa verilen cezadan başkaca yasal ve takdiri indirim ve artırım hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına,

7-Sanığa doğrudan verilen 1 gün adli para cezasının sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak TCK’ nın 52/2 maddesi uyarınca takdiren günlüğü alt sınır olan 100,00 TL den hesaplanarak sanığın 100,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

8-Paranın alım gücü dikkate alınarak taksit uygulanmasına yer olmadığına,

9-Para cezasının ödenmemesi halinde 5275 sayılı yasanın 106/3 maddesinde belirtilen usul ile tahsil edileceğinin sanığa ihtarına( ihtar yapılmadı gerekçeli kararın tebliği ile ihtarına)

10-a-Sanığın daha evvelce kasıtlı suçtan 3 aydan fazla hapis cezasına mahkumiyeti bulunmadığı, yargılamadaki pişmanlığı nedeniyle bir daha suç işlemeyeceği kanaatinin oluşması nedeniyle, hükmolunan hapis cezasının TCK 51/1 maddesi gereği ERTELENMESİNE,

b-Sanığın 5237 Sayılı TCK’nın 51/3 maddesi uyarınca kararın kesinleşmesinden itibaren takdiren 1 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, şeklinde karar verilmiştir.

Sanık Mamoon Mohammed Saleh Kalaan Alshekhı'ın, soruşturma ve kovuşturma aşamasında herhangi bir adres bildirmediği, kendisine herhangi bir tebligatın yapılamadığı, mernis adresinin de bulunmaması sebebiyle ve tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Bu nedenlerle;

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin Resimi Gazete'de ilanen tebliğine,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde kararı itiraz etme hakkının bulunduğu hususu ilanen tebliğ olunur