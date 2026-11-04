T.C. CİZRE 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DAVACI : K.H

KATILAN : TÜRK TELEKOM.

KATILAN : EMRE DİLEK, Kadir ve Nurayan oğlu, 01/03/1988 YENİCE doğumlu, ÇANAKKALE, LAPSEKİ, Adatepe mah/köy nüfusunda kayıtlı.

KATILAN : YÜCEL YILMAZ, Adem ve Emine oğlu, 09/07/1990 SİLİFKE doğumlu, MERSİN, SİLİFKE, Çaltıbozkır mah/köy nüfusunda kayıtlı.

SANIK : YUSUF BAĞANA, Halil ve Sevi oğlu, 10/09/1992 CİZRE doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Nur Mah. Eren Sk. No:12-1 Cizre/ ŞIRNAK adresinde oturur. TC Kimlik No:43121059724

SUÇ :Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi, Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık, Haksız Yere Elde Bulundurulan Anahtarla Kilit Açmak Suretiyle Hırsızlık, Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak, Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık, Mala Zarar Verme, Taklit Anahtarla Kilit Açmak Suretiyle Hırsızlık, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Örgüte Bilerek İsteyerek Yardım Etme, Kamu Yararına Tahsis Edilen Eşya Hakkında Hırsızlık, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 16/05/2013 - , 27/04/2013 - , 12/04/2013 - , 19/02/2013 - , 03/04/2013 - , 16/03/2013 - , 17/02/2013 - , 15/02/2013 - , 16/02/2013 - , 25/03/2013 - - ŞIRNAK/CİZRE

KARAR TARİHİ : 15/05/2026

Yukarıda kimliği yazılan sanık Yusuf Bağana hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda;

SANIK YUSUF BAĞANA HAKKINDA;

Sanık Yusuf Bağana'nın 16/05/2013 tarihli eylemi yönünden;

1-Sanık Yusuf Bagana hakkında Suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma ( TCK 220/2) suçundan kamu davası açılmış ise de; isnat edilen eylemin sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK'nun 223/2-e maddesi gereğince BERAATİNE,

17/02/2013 tarihli eylem yönünden;

Sanık Yusuf Bağana'nın üzerine atılı Gece Vakti Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Tahsis Edilmiş Eşya Hakkında Hırsızlık suçu sabit olmakla, sanığın sübut bulan eylemine uyan TCK 7 maddesi lehe aleyhe yasa değerlendirmesi yapılarak TCK nun 142/1-a maddesi gereğince, suçun işleniş biçimi, suçun konusunun önem ve değeri göz önüne alınarak takdiren 2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

TCK 143 maddesi gereği 1/3 oranında arttırım yapılarak 2 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

TCK 62 maddesine göre sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki etkileri dikkate alınarak cezadan takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 2 YIL 2 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Başkaca artırım veya indirime yer olmadığına,

2)Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarih, 2014/140 Esas 2015/85 Karar sayılı iptal kararının ve 15/04/2020 tarihinde yürürlüğe giden 7242 sayılı Kanun'un 10. maddesi ile yapılan değişikliğin gözetilerek, sanık hakkında TCK'nın 53/1-2 maddelerinin ve TCK 53/3-1 cümlesinin uygulanmasına,

1-a-Sanığın daha evvelce kasıtlı suçtan 3 aydan fazla hapis cezasına mahkumiyeti bulunmadığı, yargılamadaki pişmanlığı nedeniyle bir daha suç işlemeyeceği kanaatinin oluşması nedeniyle, hükmolunan hapis cezasının TCK 51/1 maddesi gereği ERTELENMESİNE,

b-Sanığın 5237 Sayılı TCK’nın 51/3 maddesi uyarınca kararın kesinleşmesinden itibaren takdiren 2 YIL 6 AY DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA,

c-Sanık hakkında denetim süresi içerisinde herhangi bir yükümlülük veya uzman kişi tayinine yer olmadığına,

d-Sanık denetim süresinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde, ertelenen cezanın 51/7 maddesi uyarınca takdiren kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirileceğine karar verileceğinin, denetim süresini iyi halli geçirdiği takdirde 5237 Sayılı TCK’nın 51/8 maddesi gereğince cezanın infaz edilmiş sayılmasına karar verileceğinin ihtarına, (İhtar yapılmadı gerekçeli kararın tebliği ile ihtarına,)

TCK 63. Maddesi gereği sanığın gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği sürenin MAHSUBUNA,

17/02/2013 TARİHLİ EYLEM YÖNÜNDEN;

Sanık Yusuf Bağana hakkında her ne kadar Mala Zarar verme suçu nedeniyle kamu davası açılmış ise de; üzerine atılı suçun olağan üstü zaman aşımı süresinin 12 yıl olduğu 17/02/2025 tarihinde zaman aşımı süresinin dolduğu anlaşıldığından TCK 66/1-e CMK 223/8 maddesi gereği DÜŞMESİNE,

25/03/2013 TARİHLİ EYLEM YÖNÜNDEN;

Sanık Yusuf Bağana hakkında her ne kadar Mala Zarar verme suçu nedeniyle kamu davası açılmış ise de; üzerine atılı suçun olağan üstü zaman aşımı süresinin 12 yıl olduğu 17/02/2025 tarihinde zaman aşımı süresinin dolduğu anlaşıldığından TCK 66/1-e CMK 223/8 maddesi gereği DÜŞMESİNE,

25/03/2013 TARİHLİ EYLEM YÖNÜNDEN;

-Sanık Yusuf BAĞANA hakkında Gece vakti Bina ve eklentileri içerisinde muhafata altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, Mala zarar Verme ve Birden Fazla Kişi ile gece vakti iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme suçundan kamu davası açılmış ise de; isnat edilen eylemin sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK'nun 223/2-e maddesi gereğince AYRI AYRI BERAATİNE şeklinde karar vermiştir.

Sanık Yusuf Bağana'nın soruşturma ve kovuşturma aşamasında herhangi bir adres bildirmediği, kendisine herhangi bir tebligatın yapılamadığı, mernis adresinin de bulunmaması sebebiyle ve tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Bu nedenlerle;

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin Resimi Gazete'de ilanen tebliğine,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde kararı itiraz etme hakkının bulunduğu hususu ilanen tebliğ olunur.02/11/2026