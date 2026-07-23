T.C. CİZRE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Mustafa Omar Mustafa vekilinin mahkememize sunmuş olduğu dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin Fatma BEZEK ile Ömer BEZEK'in gerçek çocuğu olduğunu, ancak müvekkilinin babasının diğer eşi olan Hadıya Mosa adına kayıt edildiğini beyanla; müvekkilinin gerçek annesi Fatma BEZEK adına kayıt edilmesini talep ve dava etmiştir.

TENSİP ZAPTI: 4-Talep dilekçesinin talep edilen tarafa tebliğine, tebligatda HMK 317. ve 318. Maddeleri gereğince gerekli meşruhatların yazılmasına, 5-HMK' nın 121 inci mad. ve 129. mad. ikinci fıkrası gereğince delil olarak gösterdikleri belgeleri dilekçelerine ekleyerek vermeleri ile başka yerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermeleri, davacının delilleri için gider avansının kullanılacağı, davalının gerekiyorsa tespit edilecek delil avansını da yatırması, taraflara HMK 139/1-ç (Değişik cümle;22/07/2020-7251/13 md.) maddesi uyarınca davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açılamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağının işbu tensip zaptının tebliği suretiyle ihtarına, 6-Talep edilen tarafça cevap dilekçesinde yazılı delillerini bildirdiği takdirde bu delillerin ilgili yerlerden istenilmesine,

Ayrıca Mustafa Omar Mustafa'nın Fatma BEZEK'in çocuğu olup olmadığı hususunda mustafa Omar Mustafa ile kardeşi olduğu iddia edilen Abdurrahim BEZEK' ten alınan kan örneklerinin Adli Tıp Kurumunda yapılan tetkik sonucunda; Mitokondriyal DNA (mtDNA)'da yüksek oranda polimorfizm gösteren Kontrol Bölgesindeki bazların sekanslanması ile elde edilen verilere göre; ABDURRAHİM BEZEK ve MUSTAFA OMAR MUSTAFA'ya ait mtDNA dizilerinin birbiri ile UYUMLU OLDUĞU tespit edildi.

Elde edilen sonuçlara göre ABDURRAHİM BEZEK ve MUSTAFA OMAR MUSTAFA adlı şahısların AYNI ANNE SOYUNDAN GELEN BİREYLER OLABİLECEĞİ tespit edildi.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, adli tıp rapor ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 08//09/2026 günü saat: 13:55'da Cizre 4.Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.14/07/2026