T.C. CİZRE SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

MAHKEMESİ: Cizre Sulh Hukuk Mahkemesinin 28/09/2023 tarihli, 2022/8 esas ve 2023/9 karar sayılı terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesine ilişkin karar.

MİRAS BIRAKAN: İDRİS AKHAN - T.C. NO: 71647108992

Yukarıda belirtilen yazı ile tasfiye memuru olarak görevlendirilmem üzerine karar memurluğumuzun yukarıdaki sırasına kaydedilmiş ve tasfiye işlemlerine başlanmıştır.

Miras bırakanın tüm araştırmalara rağmen menkul veya gayrimenkul malı ile 3. şahıslardaki hak ve alacaklarına rastlanamamış, hiçbir mal varlığının bulunmadığı tespit edilmiştir.

İİK'nın 217. maddesi gereğince miras bırakanın hiçbir mal varlığına rastlanamadığından terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin tatiline karar verilmiştir.

Bu ilanın yayın tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklılardan birisinin tasfiye giderlerini peşin yatırmak kaydıyla terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin basit usulde devam ettirilmesini talep edebilir.

Süresi içinde böyle bir talepte bulunulmadığı takdirde terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin alacakları hakkında sıra cetveli yapılmaksızın ve alacaklılara aciz belgesi verilmeksizin İİK'nın 254. maddesi gereğince kapatılması için Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat edileceği ilan olunur. 18/11/2025