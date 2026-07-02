T.C. ÇORLU 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Velayet (Velayetin Değiştirilmesi (TMK M.324)) davasının yapılan yargılamasında;

DAVA DİLEKÇESİ; Davalı ile boşanabilmek için çocuğun velayetini davalı Serhat ÖZMEN'e verdiğini, davalının uyuşturucu kullanmak suçundan cezaevine girdiğini, cezaevinden firar ettiği için müşterek çocuğun kendisinin yanında olduğunu, davalının kendisine ve çocuğuna şiddet gösteren bir insan olduğunu, çocuğunun velayetinin tarafına verilmesini talep etmiştir.

TENSİP ZAPTI;

Mahkememize tevzi edilen dava dilekçesi mahkememiz esasının yukarıda belirtilen sırasına kaydı yapıldı.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-Dava dilekçesi ve eklerinin birer suretinin HMK' nun 317/2. Maddesi uyarınca davalıya tebliğine, davalının dava dilekçesinin kendisine tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde cevapta bulunabileceği hususunun yazılmasına,

2-HMK'nun 317/3 maddesi gereğince taraflara cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçesi veremeyeceklerine,

Mahkememizin 22/09/2026 günü saat :09:45'te ön incelemenin yapılmasına karar verildi. 23/06/2026

Mahkememizce dava dilekçesi ve tensip zaptı belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, Tensip Zaptı ve duruşma zaptı tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 23/06/2026