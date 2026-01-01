T.C. ÇORLU 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

DAVALI: NEVRİYE GÜLER Ulaş Mah. Hürriyet Sk. No:24 İç Kapı No:2 Ergene/ TEKİRDAĞ

Davacı , SİNAN BİLGİN ile Davalı , NEVRİYE GÜLER arasında mahkememizde görülmekte olan Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı) davası nedeniyle;

Bütün araştırmalara rağmen Davalı NEVRİYE GÜLER'in adresi tespit edilip dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliğ edilemediğinden tebligatın ilanen yapılmasına, karar verildiğinden, tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde HMK 122,126,129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini usulü itirazlarınızı ve delillerinizi bildirmeniz, bildirmediğiniz taktirde davacının ileri sürdüğü vakaları inkar etmiş ve ilk itirazlarınızdan vazgeçmiş sayılacağınız, sunmanız halinde delillerinizin getirtilmesi için gerekli gider avanslarını yatırmanız hususu tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen duyurulur. 30.12.2025