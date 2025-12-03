T.C. ÇORUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVACI: İLKGÜL GÖL - T.C.K.N : 200*****330

DAHİLİ DAVALI: ABDÜL GÖL - Mehmet ve Emine'den olma, 14/04/1982 doğumlu, HAMM/ALMANYA nüfusuna kayıtlı, T.C.K.N :315*****280

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememiz tarafından UYAP üzerinden yapılan sorgulamada yurt dışında bulunan adresinize yapılan tebligatların iade döndüğü, kolluk tarafından yapılan araştırma neticesinde de tebliğe yarar herhangi bir adresinizin tespit edilememesi sebebiyle tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Mahkememizce verilen ara karar gereğince duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

17/02/2026 günü saat: 09:45'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gerektiği, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.