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T.C. ÇUBUK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

07-09-2026 00.00
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T.C. ÇUBUK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

 

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

"Aşağıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

 

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Çubuk Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın aşağıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur"

 

SIRA NOESAS NOKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER ADA NOPARSEL NOVASFIDAVALILARIN ADI SOYADIKAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI
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#İlangovtr Basın no ILN02541834