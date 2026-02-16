T.C. DEMRE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İli, Demre İlçesi, Gökyazı Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 182 Ada, 17 Parsel, 87 Nolu Bağımsız bölümdeki dükkan Demre Kültür ve Turizm Koruma Ve Gelişim Bölgesi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında Ticaret Ağırlıklı Kullanım alanında kalmaktadır. Ana taşınmaz içerisinde tek blok halinde iş yeri pasajı bulunmaktadır.182 ada 17 parselde yer alan bina 2451,65 m2 arsa üzerine, betonarme tarzda inşa edilmiştir. Zemin + 2 kattan müteşekkil yapı, zemin katında 32 adet, l.normal katında 32 adet ve 2.normal katında 33 adet olmak üzere toplam 97 adet dükkandan oluşmaktadır. Dış cephe boyası ile boyanmış olan yapıda asansör yoktur. İskanı 2006 yılında alınmış olan yapının malzeme ve işçilik kalitesi orta düzeydir. Doğu cephesi Noel Baba Meydanıdır. Bina girişi zemin kat seviyesinden 3 ayrı girişten sağlanmaktadır. Bina içerisinde giriş ve kat sahanlıklarında zeminler seramik kaplıdır.dükkan zemin üstü 2nci katta ve batı-arka cepheli dükkandır. Tabanları seramik kaplı duvarları boyalıdır. 38 m² alanlı dükkandır. Pasaj şeklindeki yapının içerisinde zemin katı tercih edilen dükkanlar olup üst katlarda ise doluluk oranı %15- %20 seviyelerinde olup bölgede pek tercih edilen seviyelerde değildir.

Adresi : Gökyazı Mahallesindeki Dükkan Demre/Antalya

Yüzölçümü : 2.451,63 m2

Arsa Payı : 3/546

Kıymeti : 1.330.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Parsel Demre Ovası Koruma Alanları içerisindedir. Onaylanmış Antalya Kadastro Müdürlüğü imar planları ile onaylı köy yerleşim alanları içerisinde kalması halinde 5403 S.K. kapsamında izin almadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 13:49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2026 - 13:49

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 13:49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 13:49

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İli, Demre İlçesi, Gökyazı Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 182 Ada, 17 Parsel, 76 Nolu Bağımsız Bölümdeki dükkan Demre Kültür ve Turizm Koruma Ve Gelişim Bölgesi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında Ticaret Ağırlıklı Kullanım alanında kalmaktadır. Ana taşınmaz içerisinde tek blok halinde iş yeri pasajı bulunmaktadır.182 ada 17 parselde yer alan bina 2451,65 m2 arsa üzerine, betonarme tarzda inşa edilmiştir. Zemin + 2 kattan müteşekkil yapı, zemin katında 32 adet, l.normal katında 32 adet ve 2.normal katında 33 adet olmak üzere toplam 97 adet dükkandan oluşmaktadır. Dış cephe boyası ile boyanmış olan yapıda asansör yoktur. İskanı 2006 yılında alınmış olan yapının malzeme ve işçilik kalitesi orta düzeydir. Bina girişi zemin kat seviyesinden 3 ayrı girişten sağlanmaktadır. Bina içerisinde giriş ve kat sahanlıklarında zeminler seramik kaplıdır. dükkan zemin üstü 2nci katta ve doğu-ön cepheli dükkandır. Tabanları seramik kaplı duvarları boyalıdır. 32,5m² alanlı dükkândır. Wc kısmı bulunmamakta 2 adet dış cephe camı meydana bakmaktadır.Pasaj şeklindeki yapının içerisinde zemin katı tercih edilen dükkanlar olup üst katlarda ise doluluk oranı %15- %20 seviyelerinde olup bölgede pek tercih edilen seviyelerde değildir.

Adresi : Gökyazı Mahallesindeki Dükkan Demre/Antalya

Yüzölçümü : 2.451,63 m2

Arsa Payı : 3/546

Kıymeti : 2.047.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Parsel Demre Ovası Koruma Alanları içerisindedir. Onaylanmış Antalya Kadastro Müdürlüğü imar planları ile onaylı köy yerleşim alanları içerisinde kalması halinde 5403 S.K. kapsamında izin almadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 14:58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2026 - 14:58

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 14:58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 14:58

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İli, Demre İlçesi, Gökyazı Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 182 Ada, 17 Parsel, 53 Nolu Bağımsız Bölümdeki dükkan Demre Kültür ve Turizm Koruma Ve Gelişim Bölgesi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında Ticaret Ağırlıklı Kullanım alanında kalmaktadır. Ana taşınmaz içerisinde tek blok halinde iş yeri pasajı bulunmaktadır.182 ada 17 parselde yer alan bina 2451,65 m2 arsa üzerine, betonarme tarzda inşa edilmiştir. Zemin + 2 kattan müteşekkil yapı, zemin katında 32 adet, l.normal katında 32 adet ve 2.normal katında 33 adet olmak üzere toplam 97 adet dükkandan oluşmaktadır. Dış cephe boyası ile boyanmış olan yapıda asansör yoktur. İskanı 2006 yılında alınmış olan yapının malzeme ve işçilik kalitesi orta düzeydir. Doğu cephesi Noel Baba Meydanıdır. Bina girişi zemin kat seviyesinden 3 ayrı girişten sağlanmaktadır. 2 adet giriş doğu cepheden, 1 adet giriş kuzey cepheden sağlanmıştır. Bina içerisinde giriş ve kat sahanlıklarında zeminler seramik kaplıdır. Dükkan zemin üstü 1nci katta ve batı-arka cepheli dükkandır. Tabanları seramik kaplı duvarları boyalıdır. Wc kısmı vitrifiyeleri tamir gerektirmektedir. 38m² alanlı dükkandır. Pasaj şeklindeki yapının içerisinde zemin katı tercih edilen dükkanlar olup üst katlarda ise doluluk oranı %15- %20 seviyelerinde olup bölgede pek tercih edilen seviyelerde değildir.

Adresi : Gökyazı Mahallesindeki Dükkan Demre/Antalya

Yüzölçümü : 2.451,63 m2

Arsa Payı : 4/546

Kıymeti : 1.330.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Parsel Demre Ovası Koruma Alanları içerisindedir. Onaylanmış Antalya Kadastro Müdürlüğü imar planları ile onaylı köy yerleşim alanları içerisinde kalması halinde 5403 S.K. kapsamında izin almadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 10:57

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 10:57

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 10:57

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2026 - 10:57

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İli, Demre İlçesi, Gökyazı Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 182 Ada, 17 Parsel, 90 Nolu Bağımsız Bölümdeki dükkan Demre Kültür ve Turizm Koruma Ve Gelişim Bölgesi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında Ticaret Ağırlıklı Kullanım alanında kalmaktadır. Ana taşınmaz içerisinde tek blok halinde iş yeri pasajı bulunmaktadır.182 ada 17 parselde yer alan bina 2451,65 m2 arsa üzerine, betonarme tarzda inşa edilmiştir. Zemin + 2 kattan müteşekkil yapı, zemin katında 32 adet, l.normal katında 32 adet ve 2.normal katında 33 adet olmak üzere toplam 97 adet dükkandan oluşmaktadır. Dış cephe boyası ile boyanmış olan yapıda asansör yoktur. İskanı 2006 yılında alınmış olan yapının malzeme ve işçilik kalitesi orta düzeydir. Doğu cephesi Noel Baba Meydanıdır. Bina girişi zemin kat seviyesinden 3 ayrı girişten sağlanmaktadır. 2 adet giriş doğu cepheden, 1 adet giriş kuzey cepheden sağlanmıştır. Tabanları seramik kaplı duvarları boyalıdır. 38 m² alanlı dükkan olup çatı terasında projesinde bu dükkana ait 38m² eklenti gözükmekte ve eklentinin teras bölümü kullanımı gözükmekte olup iş bu kısım yerinde bulunmamaktadır. Pasaj şeklindeki yapının içerisinde zemin katı tercih edilen dükkanlar olup üst katlarda ise doluluk oranı %15- %20 seviyelerinde olup bölgede pek tercih edilen seviyelede değildir.

Adresi : Antalya İli Demre İlçesindeki Dükkan Demre/Antalya

Yüzölçümü : 2.451,63 m2

Arsa Payı : 21/546

Kıymeti : 1.862.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Parsel Demre Ovası Koruma Alanları içerisindedir. Onaylanmış Antalya Kadastro Müdürlüğü imar planları ile onaylı köy yerleşim alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 S.K. kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim dışında kullanılamaz.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 11:57

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 11:57

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 11:57

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2026 - 11:57

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İli, Demre İlçesi, Zümrütkaya Mahallesi, Karakol Mevkii, 356 Ada, 18 Parsel, 10 Nolu Bağımsız Bölümdeki satışa konu daire Demre Kültür Ve Turizm Koruma Ve Gelişim Bölgesi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında Kısmen Konut Alanı, Kısmen Yol Boyu Ticaret Alanı kısmende yol alanında kalmaktadır. Taşınmaz 4 bloktan oluşan site bulunmaktadır. Ana taşınmaz içerisinde her blok her katta 2 şer daireden oluşan 5 katlı 4 adet bloktan oluşan site bulunmaktadır. C-blok zemin katta 1-2 , birinci katta 3-4, ikinci katta 5-6 , üçüncü katta 7-8 ve dördüncü katta 9-10 nolu bağımsız bölüm Meskenlerden oluşmakta çatı katında kapıcı dairesi bulunmaktadır. Binada asansör mevcut işler durumdadır. Çevre düzenlemesi yapılmış olup yer kilit taşı ile döşenmiştir. Açık otopark alanı mevcuttur. Binada, iklimlendirme, klima ile sağlanacaktır. C-bloğa ait Demre belediyesinde 14.02.2014 tarihli ve 59-28 sayılı yapı ruhsatı ve 31.07.2015 tarih ve 60-41 Sayılı tadilat yapı ruhsatı bulunmaktadır. Mesken C-bloğun Doğu cephesinde bulunmakta olup Güney-Kuzey-Doğu cephelidir. Güneydeki bloğun manzarayı engellemesinden güney cephesi kısmen kapalıdır. Mesken projesinde 3+1 tarzda mesken olup içerisinde 3 oda 1 salon, mutfak, banyo, wc, antre,hol ve 2 adet balkon mahallinden müteşekkil olup , Mesken ( 22,8 m² balkon hariç ) kullanım alanı net 122,20 m² olup bürüt 145m² alanlıdır. Taşınmaz Giriş kapısı çelik kapı iç kapıları panel kapı olup Dış doğramaları PVC, oda tabanları laminant parke , ıslak hacimler seramik olup Mutfakta modüler mutfak dolapları bulunmaktadır. Oda duvarları saten alçı boyalıdır. Taşınmaz bloğun en üst katında bulunmakta olup tavanlarında sıvı zararı görülmektedir. en üst katta bulunması ve oda tavanlarındaki sıvı zararı durumu değerlemede olumsuz etken olarak dikkate alınmıştır. Taşınmaz 3+1 tarzı asansörlü binada bulunan meskendir.

Adresi : Zümrütkaya Mahallesindeki Ev Demre/Antalya

Yüzölçümü : 3.286,73 m2

Arsa Payı : 80/3285

Kıymeti : 5.075.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : AT Doğal Sit- Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrullü Kullanım Alanıdır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 13:49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 13:49

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 13:49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2026 - 13:49

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İli, Demre İlçesi, Büyük Kum Mahallesi, İnönü Mevkii, 194 Ada, 512 Parseldeki satışa konu taşınmaz 1/1000 lik imar planında bulunmakta ancak imar uygulaması yapılmamış bölgede yer almakta olup Kısmen tarım Kısmen Ticaret - Turizm Ve Konut Alanında kalmakta olup kadastral parseldir. Taşınmazın 1/25000 lik nazım imar planında tarım alanı içerisinde kaldığını beyan ettiğinden taşınmaz tarım alanı olarak değerlendirilmiştir. Taşınmazlar uzun yıllardır tarımsal üretimde kullanılan, tınlı-kumlu işlenebilir toprak yapısına ve derinliğe sahip, su tutma kapasitesi yüksek, yarı geçirgen, tuzluluk, alkalilik ve drenaj problemi olmayan tarım arazileridir. Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfında olup, üzerinde 1 adet tünel sera, 1 adet depo tarzı yapı ve 3 adet limon ağacı ve 1 adet İncir ağacı bulunmaktadır. Sera alanı 2 kısma ayrılmış yol cepheli kısım domates dikili aktif sera olup, arka kısmında olan kısım ise atıl sera durumunda, örtüsü açılmış, kullanılmaz halde olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Antalya İli Demre İlçesindeki Tarla vasfındaki taşınmaz

Yüzölçümü : 1.392,89 m2

Kıymeti : 4.060.518,64 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 14:51

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 14:51

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 14:51

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2026 - 14:51

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Demre İlçesi, Büyük Kum Mahallesi, İnönü Mevkii, 194 Ada, 536 Parseldeki satışa konu parsel 1/25000 lik planda tarım alanında kalmakta olup kadastral parseldir. Taşınmaz uzun yıllardır tarımsal üretimde kullanılan, tınlı-kumlu işlenebilir toprak yapısına ve derinliğe sahip, su tutma kapasitesi yüksek, yarı geçirgen, tuzluluk, alkalilik ve drenaj problemi olmayan tarım arazisidir. Satış konusu taşınmaz tapu kaydında tarla vasfında olup, üzerinde plastik tünel sera bulunmaktadır. Sera alanı iki kısma ayrılmış olup, bir kısmı aktif sera olup, domates dikilidir, diğer kısım ise atıl haldedir. 194 ada 537 nolu parsel ile arasında yol gözükmesine rağmen; zeminde her iki parselin ve yolunda sera alanında kaldığı tespit edilmiştir.

Adresi : Antalya İli Demre İlçesindeki Tarla vasfındaki taşınmaz

Yüzölçümü : 513,35 m2

Kıymeti : 1.454.706,88 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2026 - 10:53

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 10:53

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2026 - 10:53

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2026 - 10:53

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İli, Demre İlçesi, Büyük Kum Mahallesi, İnönü Mevkii, 194 Ada, 537 Parseldeki satışa konu parsel 1/25000 lik planda tarım alanında kalmakta olup kadastral parseldir. Taşınmaz uzun yıllardır tarımsal üretimde kullanılan, tınlı-kumlu işlenebilir toprak yapısına ve derinliğe sahip, su tutma kapasitesi yüksek, yarı geçirgen, tuzluluk, alkalilik ve drenaj problemi olmayan tarım arazisidir. Satış konusu taşınmaz tapu kaydında tarla vasfında olup, üzerinde plastik tünel sera bulunmaktadır. Sera alanı iki kısma ayrılmış olup, bir kısmı aktif sera olup, domates dikilidir, diğer kısım ise atıl haldedir. 194 ada 536 nolu parsel ile arasında yol gözükmesine rağmen; zeminde her iki parselin ve yolunda sera alanında kaldığı tespit edilmiştir.

Adresi : Antalya İli Demre İlçesindeki Tarla vasfındaki taşınmaz

Yüzölçümü : 829,72 m2

Kıymeti : 2.287.887,44 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2026 - 11:53

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 11:53

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2026 - 11:53

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2026 - 11:53

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.