Resmi İlanlar
T.C. DENİZLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. DENİZLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU-2025/24 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Taşınmaz satışa çıkarılmış, ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara, ayrıntılı açıklamalara, bilirkişi raporuna esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/24 Satış sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Özellikleri: Denizli ili, Merkezefendi İlçe, Çakmak Mahalle, 379 Ada, 8 Parsel, 589m2 yüzölçümlü, tapuda arsa vasıflı kayıtlı taşınmaz. Üzerinde bilirkişi raporunda A, B, C, D kodlanmış, yığma yapı tarzında bilirkişi raporunda tüm özellikleri yazılı yapılar mevcuttur. Yapıların yapı ruhsatı bulunmamaktadır.
Kıymeti:17.155.845,00TL - KDV:%10
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 10/02/2026 - 10:13 - Bitiş Tarih ve Saati: 17/02/2026 - 10:13
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 05/03/2026 - 10:13 - Bitiş Tarih ve Saati: 12/03/2026 - 10:13