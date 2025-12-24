Resmi İlanlar

T.C. DENİZLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

25-12-2025 00.00

2025/44 SATIŞ

 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

 

Taşınmaz satışa çıkarılmış, ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/44 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Özellikleri: Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Sırakapılar Mahalle, 3778 Ada, 11 Parselde kayıtlı, 174m² yüzölçümlü, tapuda ev ve arsa nitelikli taşınmaz. Üzerinde ruhsatsız bir adet zemin + 2 katlı betonarme bina ve bir adet tek katlı yığma müştemilat yapısı bulunmaktadır. 

Kıymeti: 5.289.210,00TL - KDV: %10

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 10:42 - Bitiş Tarih ve Saati: 10/02/2026 - 10:42

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 10:42 - Bitiş Tarih ve Saati: 10/03/2026 - 10:42

 

22/12/2025

#İlangovtr Basın no ILN02368140