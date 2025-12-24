T.C. DENİZLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Taşınmaz satışa çıkarılmış, ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/44 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Özellikleri: Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Sırakapılar Mahalle, 3778 Ada, 11 Parselde kayıtlı, 174m² yüzölçümlü, tapuda ev ve arsa nitelikli taşınmaz. Üzerinde ruhsatsız bir adet zemin + 2 katlı betonarme bina ve bir adet tek katlı yığma müştemilat yapısı bulunmaktadır.

Kıymeti: 5.289.210,00TL - KDV: %10

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 10:42 - Bitiş Tarih ve Saati: 10/02/2026 - 10:42

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 10:42 - Bitiş Tarih ve Saati: 10/03/2026 - 10:42

22/12/2025