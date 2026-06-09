T.C. DENİZLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. DENİZLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU - 2026/6 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Taşınmaz satışa çıkarılmış, ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
1.Taşınmaz Özellikleri: Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Akhan mahallesi, 369 ada, 3 parsel, 2.000m2 yüz ölçüme sahip tapu kaydındaki ana taşınmaz niteliği arsa olan taşınmazdır. Kıymeti:4.000.000,00TL - KDV:%10
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 13:48 - Bitiş Tarih ve Saati: 07/07/2026 - 13:48
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 13:48 - Bitiş Tarih ve Saati: 06/08/2026 - 13:48
2. Taşınmaz Özellikleri: Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Akhan mahallesi, 369 ada 4 parsel, 2.626m2 yüz ölçüme sahip tapu kaydındaki ana taşınmaz niteliği arsa olan taşınmazdır. Kıymeti:5.252.000,00TL KDV:%10
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 14:49 - Bitiş Tarih ve Saati: 07/07/2026 - 14:49
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 14:49 - Bitiş Tarih ve Saati: 06/08/2026 - 14:49