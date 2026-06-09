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T.C. DENİZLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

10-06-2026 00.00
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T.C. DENİZLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU  - 2026/6 SATIŞ

 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Taşınmaz satışa çıkarılmış, ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

1.Taşınmaz Özellikleri: Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Akhan mahallesi, 369 ada, 3 parsel, 2.000m2 yüz ölçüme sahip tapu kaydındaki ana taşınmaz niteliği arsa olan taşınmazdır. Kıymeti:4.000.000,00TL - KDV:%10

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 13:48 - Bitiş Tarih ve Saati: 07/07/2026 - 13:48

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 13:48 - Bitiş Tarih ve Saati: 06/08/2026 - 13:48

 

2. Taşınmaz Özellikleri: Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Akhan mahallesi, 369 ada 4 parsel, 2.626m2 yüz ölçüme sahip tapu kaydındaki ana taşınmaz niteliği arsa olan taşınmazdır. Kıymeti:5.252.000,00TL KDV:%10

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 14:49 - Bitiş Tarih ve Saati: 07/07/2026 - 14:49

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 14:49 - Bitiş Tarih ve Saati: 06/08/2026 - 14:49

 

#İlangovtr Basın no ILN02483978