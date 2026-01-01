T.C. DENİZLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan VASİYETNAMENİN AÇILMASI davası nedeniyle;

Mahkememizce mirasçı ...308 TC Kimlik No'lu YAŞAR UZUN adına duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamadığı, adres araştırmasından netice alınamadığından vasiyetname ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 17/04/2026 günü saat: 09:55'te Müteveffa MEHMET ALİ AKBURUN tarafından düzenlettirilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususunda beyanda bulunmak üzere duruşmaya gelmeniz gerektiği; kendilerine yapılan bildirimden itibaren mirasçılar/başka vasiyet alacaklıları tarafından, mirasçı atamaya/vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa bir ay içinde itiraz edilmez ise lehine ölüme bağlı tasarrufla mirasçı atanması/belirli mal bırakma vasiyeti yapılan kişi ya da kişilere talepleri halinde atanmış mirasçı/vasiyet alacaklısı olduklarını gösteren bir belge verileceği hususu ile vasiyetnamenin içeriğine dosyadan ulaşılabileceği ilanen tebliğ ve ihtar olunur.