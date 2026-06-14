T.C. DENİZLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Denizli ili Pamukkale ilçesi Yukarışamlı mah. 123 ada 2 parsel , 126 ada 1 parsel sayılı taşınmazlara dair açılan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;

Davalı (Necdet oğlu )MURAT METİN KARA adına yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 18/09/2026 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, davayı takip etmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği veya değiştirebileceği ayrıca cevap dilekçesi vermeniz halinde 2 haftalık kesin sürede 500,00 TL gider avansı yatırmanız, cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde davayı inkar etmiş sayılacağınız HMK'nin 121,129/a ve 130. maddelerine göre yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28,29,30. Maddeleri uyarınca ilanen tebliğine ve TK 31.mad. Uyarınca tebliğin son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ ve ihtar olunur.