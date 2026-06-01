T.C. DENİZLİ 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından mahkememizin;

2026/193 Esas sayılı dosyasında davalılar Hüseyin Durmuş ve Nafiye Durmuş aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kocadere Mahallesi 201 ada 27 parsel sayılı taşınmazın 9.188,13 m²'lik kısmında,

2026/194 Esas sayılı dosyasında davalı Hatice Urgancı aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Kumkısık Mahallesi 248 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 154,47 m²'lik kısmında,

Kamulaştırmayı yapan kurumun KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ olduğu,

Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltmesi gerektiği,

Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı/davalılar adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Denizli Adliye Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.21.05.2026