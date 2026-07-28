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T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

29-07-2026 00.00
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T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/19 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Taşınmaz satışa çıkarılmıştır. Açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresinden 2026/19 sayısıyla erişilebilir

 

Denizli İl, Honaz İlçe, Cumhuriyet Mah, 371 Ada, 5 Parsel, 30.726,57 m2, 13.301.000,00 TL KDV: %10

 

1. Artırma

26/08/2026 - 11:40- 02/09/2026 - 11:40

2. Artırma 

25/09/2026 - 11:40-02/10/2026 - 11:40

 

Satış Müdürü 151853 27/07/2026

#İlangovtr Basın no ILN02519608