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T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. DENİZLİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/19 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Taşınmaz satışa çıkarılmıştır. Açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresinden 2026/19 sayısıyla erişilebilir
Denizli İl, Honaz İlçe, Cumhuriyet Mah, 371 Ada, 5 Parsel, 30.726,57 m2, 13.301.000,00 TL KDV: %10
1. Artırma
26/08/2026 - 11:40- 02/09/2026 - 11:40
2. Artırma
25/09/2026 - 11:40-02/10/2026 - 11:40
Satış Müdürü 151853 27/07/2026
#İlangovtr Basın no ILN02519608