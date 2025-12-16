T.C. DENİZLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Davacı İSMAİL ÇAKAN tarafından açılan Denizli ili, Pamukkale İlçesi, Akköy Mahallesinde bulunan 102 Ada 4 Parselde kayıtlı taşınmazın üzerindeki paydaşlığın satış suretiyle giderilmesine, satıştan elde edilecek paranın ortaklar arasında tapuda gösterilen oranda paylaştırılması istemi ile ortaklığın giderilmesi davasında;

Dava dilekçesi ve ekleri ile duruşma gün ve saati tarafınıza tebliğ edilememiş ve tüm araştırmalara rağmen başkaca adresiniz tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçenizi ve delillerinizi sunmanız, cevap dilekçesi sunmadığınız takdirde açılan davayı inkar etmiş sayılacağınız ve delil gösterme hakkını kaybedeceğiniz; ayrıca duruşma günü olan 12/03/2026 günü saat: 09:40'ta duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK'nin 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve ekleri ile duruşma günü yerine geçerli olmak üzere gazetede ilan edilmesinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ile birlikte tarafınıza ilanen ve ihtaren tebliğ olunur.

DAVALI : FATMA FİSUN KANSU - Hasan - Tomris Kızı,

19/04/1966 Doğumlu