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T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/59 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, ayrıntılarına esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/59 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Özellikleri : Denizli, Merkezefendi, Başkarcı, 0 Ada, 754 Parsel - Yüzölçüm: 3.387 m2 - İmar: Yok - Kıymeti: 10.160.000,00 TL - KDV: %10
1.Artırma
Başlangıç: 01/09/2026 - 14:59 - Bitiş: 08/09/2026 - 14:59
2.Artırma
Başlangıç: 07/10/2026 - 14:59 - Bitiş: 14/10/2026 - 14:59
#İlangovtr Basın no ILN02506908