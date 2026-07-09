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T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

10-07-2026 00.00
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T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/59 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, ayrıntılarına esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/59 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Özellikleri : Denizli, Merkezefendi, Başkarcı, 0 Ada, 754 Parsel - Yüzölçüm: 3.387 m2 - İmar: Yok - Kıymeti: 10.160.000,00 TL - KDV: %10

 

1.Artırma

Başlangıç: 01/09/2026 - 14:59 - Bitiş: 08/09/2026 - 14:59

2.Artırma

Başlangıç: 07/10/2026 - 14:59 - Bitiş: 14/10/2026 - 14:59

#İlangovtr Basın no ILN02506908