NTV
Resmi ilanlar

T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

27-07-2026 00.00
Google'da NTV'yi tercih et

T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/21 SATIŞ

 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/21 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

1.Taşınmaz;

Denizli Pamukkale Zeytinköy 195 Ada, 26 parsel 2. Blok Zemin Kat 3 Nolu BB - Yüzölçümü: 172,11 m2, Kıymeti: 5.163.500,00 TL, KDV: %20

 

1.Artırma

Başlangıç : 25/08/2026 - 11:24 

Bitiş: 01/09/2026 - 11:24

 

2.Artırma

Başlangıç: 24/09/2026 - 11:24 

Bitiş: 01/10/2026 - 11:24

 

 

2.Taşınmaz;

Denizli Pamukkale Atalar 1918 Ada, 3 Parsel, 1. Kat 4 Nolu BB

Yüzölçümü : 122,50 m2, Kıymeti: 3.062.500,00 TL, KDV: %10

 

1.Artırma

Başlangıç: 25/08/2026 - 12:26 

Bitiş: 01/09/2026 - 12:26

 

2.Artırma

Başlangıç: 24/09/2026 - 12:26 

Bitiş: 01/10/2026 - 12:26

 

23/07/2026

#İlangovtr Basın no ILN02518063