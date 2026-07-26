T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Aşağıda yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/21 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1.Taşınmaz;

Denizli Pamukkale Zeytinköy 195 Ada, 26 parsel 2. Blok Zemin Kat 3 Nolu BB - Yüzölçümü: 172,11 m2, Kıymeti: 5.163.500,00 TL, KDV: %20

1.Artırma

Başlangıç : 25/08/2026 - 11:24

Bitiş: 01/09/2026 - 11:24

2.Artırma

Başlangıç: 24/09/2026 - 11:24

Bitiş: 01/10/2026 - 11:24

2.Taşınmaz;

Denizli Pamukkale Atalar 1918 Ada, 3 Parsel, 1. Kat 4 Nolu BB

Yüzölçümü : 122,50 m2, Kıymeti: 3.062.500,00 TL, KDV: %10

1.Artırma

Başlangıç: 25/08/2026 - 12:26

Bitiş: 01/09/2026 - 12:26

2.Artırma

Başlangıç: 24/09/2026 - 12:26

Bitiş: 01/10/2026 - 12:26

23/07/2026