T.C. DENİZLİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı İbrahim Cesur tarafından, Maliye Hazinesi aleyhine 25/08/2021 tarihinde Denizli ili Pamukkale İlçesi Uzunpınar Mahallesi 495 ada parselleri içinde yer alan tapusuz taşınmaz için Tapusuz Taşınmaz Tescili davası açılmış olup;



Dava konusu Denizli ili Pamukkale İlçesi Uzunpınar Mahallesi 495 ada parsellerinde, bilirkişi raporunda yer alan krokide A1, A2 ve B olarak adlandırılan taşınmazın İbrahim Cesur adına tesciline ilişkin açılan davada bahsi geçen taşınmaz ile ilgili mülkiyet hakkı veya herhangi bir hak veya zilliyetlik iddiasında bulunan var ise ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2026/101 esas sayılı dosyasına yazılı olarak müdahale talebinde bulunulması TMK 713/4 ve 5. maddeleri gereğince krokisi ile birlikte ilan olunur.