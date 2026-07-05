T.C. DENİZLİ 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle aşağıda yazılı mal satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/20 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli İl, Merkezefendi İlçe, SÜMER Mahalle/Köy, 599 Ada, 3 Parsel, Tapu kaydına göre arsa özellikli, ancak üzerinde yapılar olan taşınmaz

Adresi : Denizli İli Merkezefendi İlçesi Sümer Mahallesi 2474 sk. No. 19

Yüzölçümü : 180,26 m2

İmar Durumu : 3194 sayılı imar kanununun 18.madde uygulama çalışması devam etmektedir

Kıymeti : 6.968.000,00 TL

KDV Oranı :% 32,08'i için %20 KDV, %67,92 % 10 KDV

Kaydındaki Şerhler: --

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 10:50

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 10:50

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.