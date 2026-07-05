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T.C. DENİZLİ 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

06-07-2026 00.00
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T.C. DENİZLİ 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/20 SATIŞ

 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle aşağıda yazılı mal satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/20 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın önemli vasıfları:

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli İl, Merkezefendi İlçe, SÜMER Mahalle/Köy, 599 Ada, 3 Parsel, Tapu kaydına göre arsa özellikli, ancak üzerinde yapılar olan taşınmaz

Adresi : Denizli İli Merkezefendi İlçesi Sümer Mahallesi 2474 sk. No. 19

Yüzölçümü : 180,26 m2

İmar Durumu : 3194 sayılı imar kanununun 18.madde uygulama çalışması devam etmektedir

Kıymeti : 6.968.000,00 TL

KDV Oranı :% 32,08'i için %20 KDV, %67,92 % 10 KDV

Kaydındaki Şerhler: --

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 10:50

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 10:50

 

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#İlangovtr Basın no ILN02503799