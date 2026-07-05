T.C. DENİZLİ 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. DENİZLİ 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/20 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle aşağıda yazılı mal satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/20 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Merkezefendi İlçe, SÜMER Mahalle/Köy, 599 Ada, 3 Parsel, Tapu kaydına göre arsa özellikli, ancak üzerinde yapılar olan taşınmaz
Adresi : Denizli İli Merkezefendi İlçesi Sümer Mahallesi 2474 sk. No. 19
Yüzölçümü : 180,26 m2
İmar Durumu : 3194 sayılı imar kanununun 18.madde uygulama çalışması devam etmektedir
Kıymeti : 6.968.000,00 TL
KDV Oranı :% 32,08'i için %20 KDV, %67,92 % 10 KDV
Kaydındaki Şerhler: --
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 10:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 10:50
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 10:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 10:50
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.