T.C. DENİZLİ 5. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle aşağıda yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/31 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın önemli vasıfları:



4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli İl, Merkezefendi İlçe, SÜMER Mahalle/Köy, 1341 Ada, 11 Parsel, Tapu kaydına göre tarla özellikli, ancak üzerinde işyeri olarak kullanılan yapı vardır. ...

Adresi : Denizli İli Merkezefedi İlçesiSümer Mahallesi 2456/1 sk. No. 4

Yüzölçümü : 140 m2

İmar Durumu : Küçük sanayi alanı, kat adedi:1, bina yük: HMAX.7,50 mt,, taks: -T.Ax1,50, bina derinliği:kroki, ön bahçe mes: 5 mt

Kıymeti : 4.663.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: --



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 14:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 14:45

04/11/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.