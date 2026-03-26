T.C. DENİZLİ 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan mahkememizin 15/01/2026 tarih ve 2025/521 Esas 2026/30 Karar sayılı ilamı ile TCK nun 158/1-l-son, 43/1, 52/2, 52/4, 53/1 maddeleri gereğince 5 yıl hapis ve 27.500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilen sanık Sabri ve Perişan oğlu, 06/06/1979 doğumlu MUSTAFA IŞIK mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen bulunamamış, mahkememiz kararı tebliğ edilememiş olduğundan kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılması ile iki hafta içinde yasal yola başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.