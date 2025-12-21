T.C. DENİZLİ 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından mahkememizin;

- 2025/445 Esas sayılı dosyasından davalı Ali Önal aleyhine Denizli ili, Merkezefendiilçesi, Yeşilyayla Mah.237Ada36Parsel taşınmazın 2016,22 m² 'lik kısmında,

-2025/447 Esas sayılı dosyasından davalı Ümmühan Altundağ aleyhine Denizli ili, Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi 0 ada 447 parsel sayılı taşınmazın 20,5 m² 'lik kısmında mülkiyet hakkı, 1120,05 m²'lik kısmında daimi irtifak hakkı ve Denizli ili Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi 0 ada 837 parsel sayılı taşınmazın 20,5 metrekarelik kısmında (mülkiyethakkı,) 2897,78 metrekarelik kısmında (irtifakhakkı) kamu yararı kararı verildiği,

Kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi olduğu,

Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine yöneltmesi gerektiği,

Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Adliye Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.27/11/2025